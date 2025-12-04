Andersen Consulting erweitert Zusammenarbeit mit Codezilla

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Codezilla, einem Unternehmen für kundenspezifische Softwareentwicklung mit Hauptsitz in Rumänien.

Codezilla ist auf die Entwicklung maßgeschneiderter Softwareprodukte spezialisiert, die geschäftliche Herausforderungen durch einen multidisziplinären Ansatz lösen, der Softwareentwicklung mit fundiertem Marketing-Know-how kombiniert. Mit über 30 Jahren Erfahrung auf dem Markt unterstützt das Unternehmen Werbeagenturen als Implementierungs- und Digitalberatungsressource und arbeitet gleichzeitig mit einem vielfältigen Kundenstamm zusammen, darunter Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Medizintechnik. Die internen Teams von Codezilla umfassen die Bereiche Engineering, Design und Strategie und liefern Omnichannel-Lösungen für regionale und globale Kunden.

„Wir glauben, dass großartige Software das Ergebnis von starker Technik und disziplinierter Umsetzung ist“, sagte Sebastian Doroftei, CEO von Codezilla. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting eröffnet neue Möglichkeiten und ermöglicht es uns, unseren designorientierten, entwicklungsorientierten Ansatz mit der globalen Plattform von Andersen Consulting zu kombinieren, um unseren Kunden nahtlose, integrierte Lösungen anzubieten.“

„Codezilla bringt eine dynamische Energie und eine problemlösungsorientierte Denkweise mit, die mit unserer Vision von moderner Beratung übereinstimmt“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Ihre technische Exzellenz und ihr kundenorientiertes Servicemodell ergänzen unsere Strategie, während wir unsere Fähigkeiten weltweit weiter ausbauen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, globale Mobilitäts- und Beratungsdienstleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet Beratungslösungen über ihre Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen auf der ganzen Welt an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.