Northern Escape Heli-Skiing conquista o título de “Melhor Operadora de Heli-Ski do Mundo” pelo 4º ano consecutivo
Northern Escape Heli-Skiing conquista o título de “Melhor Operadora de Heli-Ski do Mundo” pelo 4º ano consecutivo
4 vezes Melhor Operação de Heli-Ski do Mundo, próxima a Terrace, BC
TERRACE, Colúmbia Britânica--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) foi eleita a Melhor Operadora de Heli-Ski do Mundo em 2025 pelo World Ski Awards, marcando sua quarta vitória consecutiva após os anos de 2022, 2023 e 2024. Esse reconhecimento coloca a NHE entre um grupo seleto de operadoras de turismo de esqui consistentemente votadas como as melhores do mundo por líderes do setor e entusiastas.
Uma sequência de quatro anos construída sobre confiabilidade
A NEH opera nas Montanhas Skeena, na Colúmbia Britânica, onde a neve profunda do norte e a vasta extensão de terreno se juntam ao heli-ski e heli-snowboard para pequenos grupos. Quando os helicópteros não podem voar com segurança, a NEH oferece cat skiing como alternativa — algo extremamente raro nessa indústria. A operação cobre mais de 833.571 acres selvagens de bacias alpinas, geleiras e áreas de esqui em meio a florestas antigas.
A experiência NEH
Os hóspedes escolhem entre três formatos de hospedagem projetados para diferentes estilos e expectativas de grupo:
- Yellow Cedar Lodge: quatro grupos de até 4 hóspedes compartilham dois helicópteros e ficam em um chalé rústico nas montanhas.
- Mountain Lodge: dois grupos de cinco hóspedes compartilham um helicóptero em um chalé contemporâneo acessado apenas por via aérea.
- Skeena Spey Private: um grupo, um helicóptero e uma programação totalmente personalizada em uma hospedagem privativa e luxuosa, com equipe culinária dedicada, massoterapeuta e concierge.
Em todas as experiências, os hóspedes desfrutam da combinação exclusiva da NEH. Excelência gastronômica, neve confiável e cat-ski backup com acesso vertical ilimitado.
“A Northern Escape foi uma das melhores experiências da minha vida.”
— Janelle Yip, Esquiadora Profissional
Temporada e acesso
A temporada de operação da NEH vai de meados de dezembro a meados de abril, com os picos de neve em ciclo de tempestades geralmente ocorrendo entre o fim de dezembro e o fim de janeiro. Os viajantes chegam a Terrace, BC (YXT) em um voo curto a partir de Vancouver, seguido de um rápido traslado de ônibus ou helicóptero.
Sobre o World Ski Awards
O World Ski Awards celebra a excelência em toda a indústria global de esqui, determinando os vencedores por meio de votos de operadoras de turismo, mídia, profissionais e do público. As vitórias consecutivas da NEH reafirmam sua posição entre as principais operadoras internacionais de esqui.
Explore the award-winning experience
A temporada 2025-26 está vendendo rapidamente, então planeje agora caso queira experimentar o Melhor Heli-Ski do Mundo neste inverno. Detalhes dos pacotes, informações das hospedagens e reservas estão disponíveis em neheliskiing.com.
A Northern Escape Heli-Skiing opera respeitosamente nos territórios tradicionais das Nações Kitsumkalum e Kitselas.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
Contacts
John Forrest, Presidente e Gerente Geral, john@neheliskiing.com