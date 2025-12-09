Veridas se asocia con Q2 Ingressos para detener el fraude de entradas y proporcionar acceso seguro en los principales eventos de Brasil

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Veridas, líder global en tecnología de identidad y ciberseguridad, ha expandido sus operaciones en Sudamérica al convertirse en el principal proveedor de servicios de verificación de identidad y antifraude para Q2 Ingressos, una de las mayores empresas de venta de entradas y tecnología para eventos de Brasil.

Q2 Ingressos, que gestiona la venta de entradas, el control de acceso y los pagos cashless (sin efectivo) para conciertos y eventos en directo en todo Brasil, utilizará la tecnología de Veridas para verificar la identidad de cada comprador de entradas en línea. La integración tiene como objetivo frenar el fraude y la reventa de entradas, al tiempo que mejora la experiencia de compra para los clientes.

La asociación lleva la plataforma de identidad digital de Veridas al creciente sector del entretenimiento de Brasil. Los clientes de Q2 Ingressos ahora pueden registrarse, confirmar su identidad y comprar entradas de forma segura desde cualquier dispositivo, reduciendo el riesgo de fraude tanto para los aficionados como para los organizadores de eventos.

Un socio de confianza en toda Latinoamérica

Veridas ya es compatible con algunas de las implementaciones de identidad más fiables de Latinoamérica, desde el acceso facial en el Estadio Monumental de River Plate en Argentina y la ANFP en Chile, hasta el onboarding digital para bancos líderes como BBVA y Scotiabank.

“Estamos aprovechando nuestro éxito en el acceso a estadios para incursionar en nuevos sectores como el fintech, los pagos y el entretenimiento”, dijo Anders Hartington, Director General para Brasil y el Cono Sur en Veridas.

Con Q2 Ingressos uniéndose a su ecosistema, Veridas fortalece su posición como empresa líder en tecnología de identidad en Latinoamérica, ayudando a la región a avanzar hacia un futuro sin contraseñas y sin fraude, donde la identidad es el fundamento de interacciones digitales seguras y fluidas.

“Q2 Ingressos se enorgullece de ser la primera empresa de venta de entradas en Brasil en ofrecer una tecnología tan avanzada a través de nuestra asociación con Veridas”, dijo Gabriel Andrade Borges, CEO de Q2 Ingressos. “Con ella, hemos lanzado oficialmente Q2 Face, nuestra nueva solución de validación facial para el acceso a eventos. La estrenamos el 10 de noviembre en XCBPE, el mayor encuentro de productores de eventos de Brasil organizado por ABRAPE, y fue un éxito. Más de 4.500 validaciones faciales en dos días, brindando una entrada más rápida, segura y eficiente para todos los asistentes”.

“Con clientes importantes que ya confían en Veridas en toda la región, no estamos empezando de cero; estamos construyendo sobre el impulso ya existente”, añadió Eduardo Azanza, CEO de Veridas.

Sobre Veridas

Veridas es un líder global en identidad digital y biometría, que ofrece soluciones de confianza que detienen el fraude al tiempo que permiten interacciones seguras y fluidas. Con operaciones en 25 países, la plataforma de verificación impulsada por IA de Veridas previene el fraude de identidad a escala para la banca, las telecomunicaciones, el gobierno y más allá.

Sobre Q2 Ingressos

Q2 Ingressos es una de las principales empresas de venta de entradas y tecnología para eventos de Brasil, que ofrece soluciones integrales para eventos en directo en todo el país. La empresa se especializa en la venta de entradas, el control de acceso y los sistemas de pago cashless, ayudando a los organizadores a ofrecer experiencias seguras, eficientes y fluidas para el público.