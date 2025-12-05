A Energy Vault garante sua entrada no mercado suíço com a assinatura de contratos de implantação do B-VAULT™ para projetos da Schindler e da Energie Wettingen, além do lançamento do produto FlexGrid para aplicações urbanas e de serviços públicos

WESTLAKE VILLAGE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" ou a "Empresa"), líder mundial em soluções de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje sua entrada formal no mercado suíço ao lançar o FlexGrid, um produto desenvolvido para clientes comerciais e industriais com base em uma nova configuração de sua plataforma de sistema de armazenamento de energia em baterias (BESS) B-VAULT, desenvolvida para aplicações industriais, comerciais e de pequenas concessionárias de energia de 2 a 25 MW. O lançamento do FlexGrid está baseado em contratos com o Schindler Group e a Energie Wettingen AG, que, juntos, representam um marco importante na estratégia da Empresa de viabilizar infraestrutura de armazenamento de energia distribuída, flexível e integrada à comunidade em toda a Suíça e Europa.

“Com o lançamento do B-VAULT FlexGrid, apresentamos uma plataforma compacta, modular, fácil de instalar e conforme as regulamentações, feita sob medida para o ambiente energético em constante evolução da Europa", disse Gianmarco Zorloni, Diretor de Desenvolvimento de Negócios na Energy Vault. "A combinação dos projetos de Schindler e Wettingen ilustra nossa capacidade de atender tanto clientes industriais como concessionárias municipais com uma base tecnológica comum que se adapta a diversas condições de instalação, desde ambientes urbanos densos até redes de grande escala. Estas instalações incorporam o propósito para o qual o B-VAULT FlexGrid foi criado: fornecer armazenamento de energia compacto, conforme as normas e inteligente onde for mais necessário, sem comprometer o desempenho ou o impacto na comunidade. Aguardamos com expectativa a expansão contínua no mercado europeu, buscando atender às crescentes demandas energéticas do continente."

Na sede mundial do Schindler Group em Ebikon (Cantão de Lucerna), a Energy Vault implantou um sistema B-VAULT FlexGrid de 2 MW/2 horas, a primeira instalação da empresa na Suíça. O projeto transforma um antigo depósito de bombeiros em um centro de armazenamento de energia de alta tecnologia, apoiando as metas corporativas de sustentabilidade e descarbonização da Schindler. Localizada a 30 metros de prédios residenciais, a instalação demonstra como o armazenamento de energia em escala industrial pode operar com segurança em ambientes urbanos e semiurbanos. O sistema incorpora silenciadores acústicos personalizados, atenuação de ruído avançada e compensação de potência reativa, garantindo operação silenciosa, estabilidade da rede e otimização de tensão tanto para o complexo fabril da Schindler como para a comunidade local. A implantação é apoiada por um contrato de serviço e manutenção de 10 anos, refletindo o compromisso a longo prazo de ambas as empresas com a confiabilidade e a operação sustentável.

Entregue no início de outubro, o sistema foi totalmente instalado, colocado em operação e qualificado pela Swissgrid em menos de quatro semanas, o que demonstra a capacidade da Energy Vault de fornecer sistemas completos de modo rápido e confiável. A Schindler escolheu a plataforma B-VAULT FlexGrid da Energy Vault por seu tamanho compacto, preparação regulatória e recursos avançados de segurança e monitoramento.

"A solução da Energy Vault cumpriu com nossos requisitos técnicos, operacionais e de sustentabilidade desde o primeiro dia", disse Herbert Stadelmann, Diretor de Gestão Imobiliária e de Instalações da Schindler Aufzüge. "O funcionamento silencioso do sistema e a integração perfeita com nossa geração de energia solar fazem dele um projeto de referência para operações industriais sustentáveis ​​na Suíça."

Em parceria com a Energie Wettingen AG, uma empresa pública independente localizada a noroeste de Zurique, a Energy Vault também firmou um contrato para o fornecimento de um sistema B-VAULT FlexGrid de 8 MW/2 horas, projetado para implantação ordenada de alta densidade. O projeto em Wettingen apresenta uma configuração sequencial de dois níveis que dobra a capacidade de energia e potência em uma área limitada, alcançando 8 MW de potência instalada para uma solução de 2 horas em menos de 50 metros quadrados. Integrado ao VaultOS™, a plataforma proprietária de gerenciamento de energia da Energy Vault, o sistema irá prestar serviços à Swissgrid, otimizar as operações da rede local e possibilitar a expansão de energias renováveis ​​para o município.

"Escolhemos a plataforma B-VAULT FlexGrid da Energy Vault devido à sua comprovada eficácia, modularidade e perfeita integração à nossa rede", afirmou Louis Lutz, Diretor Executivo da Energie Wettingen AG. "Este projeto contribui para estabilizar a rede elétrica na Suíça e otimizar a gestão de nossa própria capacidade energética em Wettingen."

Ambos os projetos irão funcionar sob a égide da Flexpool da CKW, a rede de flexibilidade mais avançada e diversificada da Suíça.

Gerenciada pelo CKW Group (parte do Axpo Group), a plataforma Flexpool agrega mais de 1.700 ativos, 15 tecnologias e mais de 1.000 MW de capacidade qualificada, que a torna a maior de seu género na Suíça. Através da Flexpool, os sistemas B-VAULT™ FlexGrid da Energy Vault irão negociar serviços de regulagem de frequência, estabilização de tensão e redução de picos de consumo, contribuindo diretamente para os mercados auxiliares da Swissgrid e para a resiliência da rede nacional. Antes da entrega, a Energy Vault e a CKW realizaram testes avançados da interface digital que vincula a plataforma Flexpool da CKW ao Sistema de Gestão de Energia (EMS) VaultOS™ da Energy Vault. A integração permite o monitoramento em tempo real, o despacho automatizado e a troca contínua de dados entre os sistemas da Energy Vault e a rede de agregação da plataforma Flexpool.

A entrada da Energy Vault na Suíça é facilitada pela criação de um centro regional de serviços e logística na Suíça Central, que oferece suporte a implantações e serviços pós-venda em toda a região EMEA. O enfoque da Energy Vault para o mercado suíço tem por base um modelo replicável e eficiente em termos de capital, com foco em projetos compactos, ciclos de desenvolvimento curtos e contratos de serviço que geram receitas recorrentes e confiabilidade de ativos a longo prazo.

O portfólio mundial B-VAULT™ da empresa agora ultrapassa 2 GWh de sistemas implantados ou contratados, abrangendo a Europa, a América do Norte e a Ásia, sendo complementado pelas plataformas de armazenamento por gravidade e hidrogênio da Energy Vault para aplicações de energia de longa duração.

Sobre a Energy Vault

Energy Vault® desenvolve, implementa e opera soluções de armazenamento de energia em escala de serviços públicos, desenvolvidas para transformar o enfoque mundial no armazenamento de energia sustentável. Seu portfólio abrangente inclui tecnologias proprietárias de armazenamento de energia em baterias, por gravidade e hidrogênio ecológico, que cumprem com uma variedade de casos de uso de clientes, que proporciona despacho e otimização de sistemas de energia seguros e confiáveis. Cada solução de armazenamento é suportada pelo software de sistema de gestão de energia e plataforma de integração da empresa, independentes de tecnologia. Exclusivo no setor, o portfólio de tecnologia inovadora da Energy Vault oferece soluções personalizadas de armazenamento de energia de curta, longa e ultra-longa duração para ajudar concessionárias de serviços públicos, produtores independentes de energia e grandes consumidores industriais de energia a reduzir significativamente os custos nivelados de energia, mantendo a confiabilidade do fornecimento. Desde 2024, a Energy Vault implementa uma estratégia de gestão de ativos "Own & Operate" (Propriedade e Operação) desenvolvida para gerar fluxos de receita recorrentes, previsíveis e de alta margem, posicionando a empresa para o crescimento contínuo no mercado de infraestrutura de ativos de armazenamento de energia, que está em rápida evolução. Acesse www.energyvault.com para mais informações.

Sobre a Schindler Aufzüge AG

O Schindler Group é um provedor internacional de soluções de mobilidade. Fornece elevadores, escadas rolantes e serviços associados na área de transporte vertical. Com operações em mais de 100 países, a Schindler está comprometida com a segurança, a inovação e a sustentabilidade em soluções de mobilidade urbana. A empresa combina engenharia, inovação, digitalização e excelência em serviços para modernizar e operar milhões de instalações ao redor do mundo, contribuindo para edifícios eficientes e sustentáveis.

Sobre a Wettingen Energie AG

A Energie Wettingen AG pertence integralmente ao município de Wettingen. Sua principal missão é o fornecimento seguro e confiável de eletricidade e água potável para Wettingen. Ela atende mais de 13.000 clientes na cidade e está profundamente enraizada na região. Como provedora de serviços de energia, apoia seus clientes em sua jornada rumo a um futuro ecologicamente correto e com preservação de recursos.

Sobre o CKW

O CKW Group faz parte do Axpo Group e é um dos principais provedores suíços de soluções integradas de energia e tecnologia predial. Há 130 anos, a empresa fornece eletricidade e aquecimento urbano sustentáveis ​​a seus mais de 200.000 clientes finais nos cantões de Lucerna e Schwyz. Além disto, oferece produtos e serviços inovadores em toda a Suíça nas áreas de construção de redes elétricas, engenharia elétrica, energia fotovoltaica, tecnologia térmica, mobilidade elétrica, automação predial, soluções de TIC e segurança. O CKW Group emprega mais de 2.200 pessoas em toda a Suíça, incluindo cerca de 350 aprendizes em 15 profissões. É a maior empresa privada de formação de aprendizes na Suíça central.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que refletem as opiniões atuais da Empresas em relação, entre outros fatores, às suas operações e desempenho financeiro, incluindo as projeções futuras de receita e lucratividade, a disponibilidade de saques futuros no âmbito do compromisso de ações preferenciais da OIC com a Asset Vault, o cronograma para a implantação do capital da Asset Vault, a estrutura da Asset Vault e o custo por quilowatt-hora alcançável pela Energy Vault. As declarações prospectivas incluem informações sobre possíveis ou presumidos resultados futuros das operações, incluindo descrições de nosso plano de negócios e estratégias. Estas declarações incluem com frequência palavras como "antecipar", "esperar", "sugerir", "planejar", "acreditar", "pretender", "projetar", "prever", "estimar", "metas", "projeções", "deveria", "poderia", "iria", "pode", "talvez", "irá" e outras expressões semelhantes. Baseamos estas declarações ou projeções prospectivas em nossas expectativas, planos e premissas atuais, que elaboramos à luz de nossa experiência no setor, bem como em nossas percepções sobre tendências históricas, condições atuais, desenvolvimentos futuros esperados e outros fatores que consideramos apropriados nas circunstâncias do momento. Estas declarações prospectivas estão baseadas em nossas crenças, premissas e expectativas de desempenho futuro, considerando as informações atualmente disponíveis. Estas declarações prospectivas são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Elas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo a falha em executar contratos definitivos ou atender às condições para futuros desembolsos de financiamento, mudanças em nossa estratégia, planos de expansão, oportunidades com clientes, operações futuras, posição financeira futura, receitas e perdas estimadas, custos projetados, perspectivas e planos; a incerteza quanto a nossas premiações, reservas, carteira de pedidos, cronograma de licenças e projetos em desenvolvimento que se traduzem em receita futura; a falta de garantia de que cartas de intenção não vinculativas e outras manifestações de interesse possam resultar em pedidos ou vendas vinculativas; a possibilidade de nossos produtos serem ou alegadamente defeituosos ou apresentarem outras falhas; a implementação, a aceitação pelo mercado e o sucesso de nosso modelo de negócios e estratégia de crescimento; nossa capacidade de desenvolver e manter nossa marca e reputação; desenvolvimentos e projeções relacionados a nossos negócios, nossos concorrentes e o setor; a capacidade de nossos fornecedores de entregar os componentes ou matérias-primas necessários para construir nossos sistemas de armazenamento de energia em tempo hábil; o impacto de epidemias de saúde em nossos negócios e as ações que podemos tomar em resposta a elas; nossas expectativas quanto à nossa capacidade de obter e manter a proteção da propriedade intelectual e não infringir os direitos de terceiros; expectativas quanto ao período durante o qual seremos uma empresa em crescimento emergente sob a Lei JOBS; nossas futuras necessidades de capital e fontes e usos de caixa; a natureza internacional de nossas operações e o impacto de guerras ou outras hostilidades em nossos negócios e mercados mundiais; nossa capacidade de obter financiamento para nossas operações e crescimento futuro; nossos negócios, planos de expansão e oportunidades, bem como outros fatores importantes discutidos na seção "Fatores de Risco" de nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, apresentado à SEC em 1º de abril de 2025, e conforme estes fatores possam ser atualizados periodicamente em outros documentos apresentados à SEC, acessíveis no site da SEC em www.sec.gov. Novos riscos surgem periodicamente, e não é possível para nossa administração prever todos os riscos, nem avaliar o impacto de todos os fatores em nossos negócios ou a extensão em que qualquer fator, ou combinação de fatores, possa fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contidos em quaisquer declarações prospectivas que possamos fazer. Qualquer declaração prospectiva feita por nós neste comunicado à imprensa se refere apenas à data deste comunicado e está expressamente qualificada em sua totalidade pelas declarações de advertência incluídas neste comunicado. Não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva, seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, exceto conforme exigido por quaisquer leis aplicáveis. Não se deve depositar confiança indevida em nossas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.