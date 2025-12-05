Andersen Consulting新增合作公司Codezilla

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於羅馬尼亞的客製化軟體開發公司Codezilla簽署合作協議，進一步強化自身數位化轉型服務能力。

Codezilla專注於打造客製化軟體產品，透過融合軟體開發與深厚行銷專長的跨領域方法解決商業挑戰。該公司擁有超過30年的市場經驗，既是廣告公司的實施與數位顧問合作夥伴，也為醫療保健和醫療器材公司等多元化客戶群體提供服務。Codezilla內部團隊涵蓋工程、設計和策略領域，為區域及全球客戶提供全通路解決方案。

Codezilla執行長Sebastian Doroftei表示：「我們堅信，卓越的軟體源於強大的工程技術和嚴謹的執行力。與Andersen Consulting的合作將開啟新的商機，讓我們能夠將設計導向、開發優先的方法與Andersen Consulting的全球平台相結合，為客戶提供順暢的整合式解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Codezilla所具備的創新活力和問題解決思維，與我們現代顧問服務的願景高度契合。在我們持續擴大全球服務能力的過程中，他們的卓越技術優勢和客戶至上的服務模式為我們的策略提供了強力補充。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

