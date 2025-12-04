Energy Vault effettua l'accesso sul mercato svizzero con la firma di contratti di distribuzione di B-VAULT™ per progetti Schindler ed Energie Wettingen, e il lancio del prodotto FlexGrid per applicazioni urbane e di utilità
Energy Vault sottoscrive due contratti B-VAULT™ per il mercato svizzero per progetti con Schindler Aufzüge AG ed Energie Wettingen, segnando il lancio del programma B-Vault™ FlexGrid di Energy Vault per i clienti commerciali e industriali (C&I)
La Svizzera rappresenta un pilastro della strategia europea di Energy Vault, e l'azienda si sta muovendo con decisione per ampliare la propria presenza con diversi progetti all'anno come parte di una strategia di crescita più ampia in Europa
L'integrazione con il mercato della flessibilità Flexpool di CKW consentirà la partecipazione ai mercati della regolazione di frequenza, del controllo della tensione e della potenza reattiva
Il sistema B-VAULT abilitato a FlexGrid di Schindler viene gestito ed è abilitato da Swissgrid
WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader globale in soluzioni di accumulo di energia a livello di rete, ha annunciato oggi il suo ingresso formale sul mercato svizzero con il lancio di FlexGrid, un prodotto sviluppato per i clienti C&I basato su una nuova configurazione della sua piattaforma di sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) B-VAULT progettata per applicazioni industriali, commerciali e di piccole dimensioni da 2-25 MW.
