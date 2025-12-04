Energy Vault effettua l'accesso sul mercato svizzero con la firma di contratti di distribuzione di B-VAULT™ per progetti Schindler ed Energie Wettingen, e il lancio del prodotto FlexGrid per applicazioni urbane e di utilità

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader globale in soluzioni di accumulo di energia a livello di rete, ha annunciato oggi il suo ingresso formale sul mercato svizzero con il lancio di FlexGrid, un prodotto sviluppato per i clienti C&I basato su una nuova configurazione della sua piattaforma di sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) B-VAULT progettata per applicazioni industriali, commerciali e di piccole dimensioni da 2-25 MW.

