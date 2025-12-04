-

Energy Vault effettua l'accesso sul mercato svizzero con la firma di contratti di distribuzione di B-VAULT™ per progetti Schindler ed Energie Wettingen, e il lancio del prodotto FlexGrid per applicazioni urbane e di utilità

Energy Vault sottoscrive due contratti B-VAULT™ per il mercato svizzero per progetti con Schindler Aufzüge AG ed Energie Wettingen, segnando il lancio del programma B-Vault™ FlexGrid di Energy Vault per i clienti commerciali e industriali (C&I)

La Svizzera rappresenta un pilastro della strategia europea di Energy Vault, e l'azienda si sta muovendo con decisione per ampliare la propria presenza con diversi progetti all'anno come parte di una strategia di crescita più ampia in Europa

L'integrazione con il mercato della flessibilità Flexpool di CKW consentirà la partecipazione ai mercati della regolazione di frequenza, del controllo della tensione e della potenza reattiva

Il sistema B-VAULT abilitato a FlexGrid di Schindler viene gestito ed è abilitato da Swissgrid

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o l'"Azienda"), leader globale in soluzioni di accumulo di energia a livello di rete, ha annunciato oggi il suo ingresso formale sul mercato svizzero con il lancio di FlexGrid, un prodotto sviluppato per i clienti C&I basato su una nuova configurazione della sua piattaforma di sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) B-VAULT progettata per applicazioni industriali, commerciali e di piccole dimensioni da 2-25 MW.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti di Energy Vault
Contatti per gli investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Contatti per i media
media@energyvault.com

Industry:

Energy Vault Holdings, Inc.

NYSE:NRGV
Release Versions
EnglishItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contatti di Energy Vault
Contatti per gli investitori
energyvaultIR@icrinc.com

Contatti per i media
media@energyvault.com

More News From Energy Vault Holdings, Inc.

Riassunto: Energy Vault, la turca Astor Enerji lanciano una collaborazione strategica globale con installazioni di BESS per un totale di 2 GWh e l'acquisto di 1 GW di trasformatori da Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Calif. e ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), un leader globale nelle soluzioni energetiche su scala di rete, e Astor Enerji (BIST: ASTOR), un produttore leader mondiale di trasformatori elettrici di alta qualità e di apparecchiature ad alta tensione, oggi ha annunciato la firma di un Accordo strategico globale per rafforzare le catene di fornitura globale per i sistemi di accumulo dell'energia a batteria (BESS) e accelerare la distribuzione di...

Riassunto: Energy Vault riceve l'approvazione finale del FIRB e completa l'acquisizione del BESS di Stoney Creek da 125 MW/1.000 MWh in Australia

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault"), un leader globale nelle soluzioni per lo stoccaggio di energia su scala di rete elettrica, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB) e di aver completato l'acquisizione del progetto Stoney Creek Battery Energy Storage System (BESS, Sistema di stoccaggio dell’energia di batterie) nel nord del Nuovo Galles del Sud. Il testo originale del present...

Riassunto: Energy Vault rileva il BESS da 1,0 GWh presso Stoney Creek da Enervest, portando avanti lo sviluppo del progetto nell’ambito dell’appalto LTESA aggiudicato da New South Wales

WESTLAKE VILLAGE, California e MELBOURNE, Australia--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per lo stoccaggio di energia sostenibile e in quantità adatta per la rete elettrica, oggi ha annunciato la sigla di un accordo per l’acquisizione del sistema di stoccaggio dell’energia di batterie (BESS) da 125 MW / 1.000 MWh presso Stoney Creek da Enervest Group, società australiana che sviluppa progetti. Il tes...
Back to Newsroom