Andersen Consulting voegt samenwerkend bedrijf Codezilla toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn digitale transformatiecapaciteiten via een samenwerkingsovereenkomst met Codezilla, een softwareontwikkelingsbedrijf met hoofdkantoor in Roemenië.

Codezilla is gespecialiseerd in het bouwen van softwareproducten op maat die zakelijke uitdagingen oplossen door middel van een multidisciplinaire aanpak die softwareontwikkeling combineert met diepgaande marketingexpertise. Met meer dan 30 jaar ervaring in de markt ondersteunt het bedrijf reclamebureaus als hun implementatie- en digitale adviesbron, terwijl het ook samenwerkt met een diverse klantenkring, waaronder bedrijven in de gezondheidszorg en medische apparatuur. De interne teams van Codezilla omvatten engineering, design en strategie en leveren omnichannel-oplossingen voor zowel regionale als wereldwijde klanten.

"Wij zijn van mening dat geweldige software het resultaat is van sterke engineering en gedisciplineerde uitvoering," aldus Sebastian Doroftei, CEO van Codezilla. "Onze samenwerking met Andersen Consulting opent nieuwe mogelijkheden, waardoor we onze door design gedreven, op ontwikkeling gerichte aanpak kunnen combineren met het wereldwijde platform van Andersen Consulting om naadloze, geïntegreerde oplossingen voor klanten te leveren."

"Codezilla brengt een dynamische energie en probleemoplossende mentaliteit die aansluit bij onze visie op moderne consultancy," verklaarde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun technische uitmuntendheid en klantgerichte dienstverleningsmodel vullen onze strategie aan, terwijl we onze mogelijkheden wereldwijd blijven uitbreiden."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belasting, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advisering van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

