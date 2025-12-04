AM Best Sube la Calificación Crediticia de Emisor y Revisa las Perspectivas a Estables para Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a+” (Excelente) de “a” (Excelente) y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. (TMHCC México) (Ciudad de México, México). AM Best ha revisado las perspectivas de la ICR de Largo Plazo y de la FSR a estables de negativas. La perspectiva de la NSR es estable.

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de TMHCC México reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La revisión de las perspectivas de negativas a estables refleja la expectativa de AM Best de que TMHCC México mantendrá su importancia estratégica para su matriz en el mediano plazo y que la subsidiaria mexicana mantendrá sus fundamentales, respaldados por un perfil de negocios neutral y una evaluación de fortaleza de balance muy fuerte.

La mejora en la ICR de Largo Plazo y la revisión de las perspectivas reflejan la afiliación de TMHCC México con su compañía matriz, Houston Casualty Company (HC), en términos de protección de reaseguro, administración integral de riesgos y aportaciones de capital. Limitando las calificaciones se encuentra el riesgo inherente de la implementación en curso del plan de negocios de la compañía y de la volatilidad en la economía mexicana.

TMHCC México es la subsidiaria de fianzas de HC, con sede en México; la compañía recibió aprobación regulatoria para realizar operaciones en abril de 2019 y emitió su primera póliza en julio de 2019. HC y TMHCC México tienen una empresa asociada, Tokio Marine Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (TMX), con domicilio en México. TMHCC México aprovecha la estructura corporativa de TMX, lo cual proporciona respaldo adicional a la operación.

TMHCC México está desarrollando su presencia en México a través de una combinación predominante de fianzas administrativas, de construcción y comerciales, fuertemente respaldadas por un extenso programa de reaseguro colocado en gran parte con su compañía matriz.

La evaluación de muy fuerte de la fortaleza de balance de TMHCC México, se deriva de su más fuerte capitalización ajustada por riesgos, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Para lograr sus objetivos de negocios, la compañía ha sido capitalizada con MXN 81.8 millones en julio de 2019 y con MXN 30 millones en noviembre de 2023. La compañía podría requerir contribuciones de capital adicionales a medida que su operación evolucione.

La evaluación del desempeño operativo de la compañía como adecuado refleja que la compañía ha contribuido consistententemente a resultados rentables en el nivel consolidado con el grupo, con buenos índices combinados y una utilidad antes de impuestos positiva, resaltando el rol de TMHCC México dentro de la estructura más amplia y la importancia para la estrategia de negocios general del grupo y su desempeño operativo.

A pesar de que AM Best lo considera poco probable, acciones positivas de calificación podrían ocurrir como resultado de una consolidación exitosa de la estrategia de negocios de TMHCC México, respaldada por prácticas de suscripción y crecimiento prudentes.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si el desarrollo adverso del portafolio de suscripción erosiona la base de capital de la compañía y reduce la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. Asimismo, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si AM Best determina que la importancia estratégica de la subsidiaria mexicana para HC ha disminuido.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2025 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.