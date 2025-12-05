Energy Vault obtiene acceso al mercado suizo al firmar contratos para implementar B-VAULT™ en proyectos de Schindler y Energie Wettingen, mediante el lanzamiento del producto FlexGrid para aplicaciones urbanas y de servicios públicos

WESTLAKE VILLAGE, California--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Empresa"), líder global en soluciones de almacenamiento de energía a escala de red, anunció hoy su ingreso formal en el mercado suizo con el lanzamiento de FlexGrid, un producto diseñado para clientes C&I que se basa en una nueva configuración de su plataforma de sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) B-VAULT creada para aplicaciones industriales, comerciales y de pequeñas empresas de servicios públicos de 2 a 25 MW. El lanzamiento de FlexGrid se basa en acuerdos firmados con Schindler Group y Energie Wettingen AG que, juntos, marcan un hito fundamental en la estrategia de la Empresa de implementar una infraestructura de almacenamiento de energía distribuida, flexible e integrada en la comunidad en todo Suiza y Europa.

“Con el lanzamiento de B-VAULT FlexGrid, presentamos una plataforma compacta, modular, fácil de instalar y que cumple con las normativas adaptada al escenario energético de Europa en constante evolución”, manifestó Gianmarco Zorloni, director de Desarrollo Comercial de Energy Vault. “La combinación de los proyectos de Schindler y Wettingen representa nuestra capacidad para brindar servicios tanto a clientes industriales como a empresas municipales de servicios públicos con una base tecnológica común que se adapta a las diversas condiciones de los emplazamientos, desde entornos urbanos con alta densidad de población hasta redes a escala de servicios públicos. Estas instalaciones reflejan el fin para el que se diseñó B-VAULT FlexGrid: brindar un almacenamiento de energía compacto, inteligente y que cumpla con las normativas donde más se lo necesita, sin comprometer el rendimiento ni afectar a la comunidad. Buscamos seguir expandiéndonos en el mercado europeo mientras intentamos satisfacer las crecientes demandas de energía del continente”.

En la sede central global de Schindler Group en Ebikon (cantón de Lucerna), Energy Vault ha implementado un sistema B-VAULT FlexGrid de 2 MW/2 horas, que es la primera instalación de la empresa en Suiza. El proyecto transforma un depósito del departamento de bomberos reconvertido en un centro de almacenamiento de energía de alta tecnología, cumpliendo con las metas de sostenibilidad corporativa y descarbonización de Schindler. La instalación, ubicada a 30 metros de los edificios residenciales, la instalación demuestra cómo el almacenamiento de energía a escala industrial puede operar de manera segura en entornos urbanos y semiurbanos. El sistema incorpora silenciadores acústicos personalizados, atenuación avanzada del ruido y compensación de potencia reactiva, lo que garantiza un funcionamiento silencioso, la estabilidad de la red y la optimización del voltaje tanto para el campus de fabricación de Schindler como para la comunidad circundante. La implementación cuenta con el respaldo de un contrato de servicio y mantenimiento de 10 años, que refleja el compromiso a largo con la confiabilidad y las operaciones sustentables por parte de ambas empresas.

El sistema, que se entregó a principios de octubre, se instaló en su totalidad, se puso en marcha y obtuvo la certificación de Swissgrid en menos de cuatro semanas, reflejando la capacidad de Energy Vault de entregar sistemas listos para ser usados con rapidez y confianza. Schindler eligió la plataforma B-VAULT FlexGrid de Energy Vault por su tamaño compacto, su conformidad con la normativa y sus avanzadas capacidades de seguridad y supervisión.

“La solución de Energy Vault cumplió con nuestros requisitos técnicos, operativos y de sostenibilidad desde el primer día”, manifestó Herbert Stadelmann, director de Gestión Inmobiliaria y de Instalaciones de Schindler Aufzüge. “El funcionamiento silencioso del sistema y su perfecta integración con nuestra generación de energía solar lo convierte en un proyecto de referencia para las operaciones industriales sostenibles en Suiza”.

Al asociarse con Energie Wettingen AG, empresa de servicios públicos independiente ubicada en el noroeste de Zurich, Energy Vault también firmó un acuerdo para suministrar un sistema B-VAULT FlexGrid de 8 MW/2 horas diseñado para una implementación apilada y de alta densidad. El proyecto Wettingen presenta una configuración apilada de dos niveles que duplica la capacidad de energía y electricidad dentro de un espacio limitado, alcanzando 8 MW de energía instalada para una solución de 2 horas en menos de 50 metros cuadrados. El sistema, integrado con VaultOS™, la plataforma de gestión de energía patentada de Energy Vault, brindará servicios del sistema para Swissgrid, optimizará las operaciones de la red eléctrica local y permitirá la expansión de las energías renovables para el municipio.

“Elegimos la plataforma B-VAULT FlexGrid de Energy Vault debido a su producto probado, su modularidad y su integración sin inconvenientes con nuestra red eléctrica”, señaló Louis Lutz, director ejecutivo de Energie Wettingen AG. “Este proyecto ayuda a estabilizar la red de electricidad en Suiza y a optimizar la gestión de nuestra propia capacidad de energía y electricidad en Wettingen”.

Ambos proyectos funcionarán con Flexpool de CKW, la red flexible más avanzada y diversificada de Suiza.

La plataforma Flexpool, gestionada por CKW Group (parte de Axpo Group), agrega más de 1.700 activos, 15 tecnologías y más de 1.000 MW de capacidad calificada, lo que la convierte en la mayor de su tipo en Suiza. A través de Flexpool, los sistemas B-VAULTTM FlexGrid de Energy Vault comercializarán servicios de regulación de frecuencia, estabilización de tensión y reducción de picos, lo que contribuye directamente con los mercados auxiliares de Swissgrid y la resiliencia de la red eléctrica nacional. Antes del suministro, Energy Vault y CKW llevaron a cabo pruebas avanzadas de la interfaz digital que conecta a la plataforma Flexpool de CKW con el Sistema de Gestión de Energía (EMS) VaultOS™ de Energy Vault. La integración permite un monitoreo en tiempo real, despacho automatizado e intercambio de fluido de datos entre los sistemas de Energy Vault y la red de agregación de la plataforma Flexpool.

El ingreso de Energy Vault en Suiza cuenta con el apoyo del establecimiento de un centro de servicios y logística regional en el centro de Suiza, apoyando las implementaciones y el servicio de posventa en toda la región de EMEA. El enfoque del mercado suizo de Energy Vault se basa en un modelo repetible y eficiente en términos de capital, centrado en proyectos compactos, ciclos de desarrollo cortos y acuerdos de servicio relacionados que generan ingresos recurrentes y fiabilidad de los activos a largo plazo.

La cartera global de B-VAULT™ perteneciente a la empresa ahora supera los 2 GWh de sistemas implementados o contratados, abarcando a Europa, Norteamérica y Asia, y se complementa con las plataformas de almacenamiento por gravedad e hidrógeno de Energy Vault para aplicaciones energéticas de duración múltiple.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, implementa y opera soluciones de almacenamiento de energía a escala de red de servicio público diseñadas para transformar el enfoque de mundo respecto del almacenamiento de energía sostenible. La oferta de productos integral de la empresa incluye tecnologías patentadas de almacenamiento por gravedad, almacenamiento en baterías y almacenamiento de energía de hidrógeno, apoyando una variedad de casos de uso de los clientes, proporcionando un despacho y una optimización seguros y fiables del sistema energético. Cada solución de almacenamiento tiene el apoyo de la plataforma de integración y el software de sistema de gestión de energía con tecnología de hardware neutro de la Empresa. La cartera de innovadoras tecnologías de Energy Vault, exclusivas en el sector, ofrece soluciones de almacenamiento de energía personalizadas a corto y largo plazo para ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan en gran medida los costos nivelados de energía y, al mismo tiempo, conserven la confiabilidad de la energía. Desde 2024, Energy Vault ha ejecutado una estrategia de gestión de activos «Own & Operate» (Poseer y operar) desarrollada para generar flujos de ingresos predecibles, recurrentes y de alto margen, posicionando a la empresa para un crecimiento continuo en el mercado de infraestructura de activos de almacenamiento de energía, en rápida evolución. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de Schindler Aufzüge AG

Schindler Group es un proveedor activo a nivel mundial de soluciones de movilidad. Provee elevadores, escaladores y servicios asociados en el área del transporte vertical. Con operaciones en más de 100 países, Schindler está comprometida con la seguridad, la innovación y la sostenibilidad en soluciones de movilidad urbana. La empresa combina excelencia en ingeniería, innovación, digitalización y servicios para modernizar y operar millones de instalaciones en todo el mundo, contribuyendo a la construcción de edificios eficientes y sostenibles.

Acerca de Wettingen Energie AG

Energie Wettingen AG es una empresa de total propiedad del municipio de Wettingen. Su tarea principal es la de suministrar electricidad y agua potable a Wettingen de manera segura y confiable. Provee a más de 13.000 clientes en Wettingen y está muy arraigada en la región. Como proveedora de servicios, apoya a sus clientes en su camino hacia un futuro respetuoso con el medio ambiente y que conserve los recursos.

Acerca de CKW

CKW Group forma parte de Axpo Group y es un proveedor suizo líder de soluciones integradas de energía y tecnología para edificios. Durante 130 años, la empresa ha suministrado electricidad y calefacción urbana respetuosas con el clima a sus más de 200.000 clientes finales de los cantones de Lucerna y Schwyz. Además, ofrece productos y servicios innovadores en todo Suiza en los ámbitos de la construcción de redes eléctricas, ingeniería eléctrica, energía fotovoltaica, tecnología térmica, movilidad eléctrica, automatización de edificios, soluciones de TIC y seguridad. CKW Group cuenta con más de 2.200 empleados en todo Suiza, incluidos aproximadamente 350 aprendices en 15 profesiones. Es el mayor capacitador de aprendices del sector privado en Suiza central.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan las opiniones actuales de la Empresa respecto de, entre otras cosas, las operaciones y el rendimiento financiero de la Empresa, incluidas las previsiones de ingresos y rentabilidad futuros, la disponibilidad de futuras disposiciones en virtud del compromiso de OIC con las acciones preferentes de Asset Vault, el cronograma para desplegar el capital de Asset Vault, la estructura de Asset Vault y el costo por kilovatio hora que puede alcanzar Energy Vault. Las declaraciones prospectivas incluyen información referida a resultados posibles o supuestos de operaciones futuras, incluidas descripciones de nuestro plan y estrategias de negocios. Estas declaraciones suelen incluir palabras como “anticipar”, “esperar”, “sugerir”, “planificar”, “considerar”, “intentar”, “proyectar”, “pronosticar”, “estimados”, “objetivos”, “proyecciones” “debería”, “podría”, “puede”, “podrá”, "hará" y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones prospectivas o proyecciones en nuestras expectativas, planes y supuestos actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en el sector y de nuestras percepciones de tendencias históricas, condiciones actuales, acontecimientos futuros esperados y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias en el momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, supuestos y expectativas de rendimiento futuro, tomando en cuenta la información que tenemos a disposición actualmente. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas actuales y proyecciones sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que pueden provocar que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros sean sustancialmente diferentes de los resultados, el nivel de actividad, el rendimiento o los logros explícitos o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluida la imposibilidad de ejecutar acuerdos definitivos, cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de los clientes, operaciones futuras, posición financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos proyectados, perspectivas y planes; la incertidumbre de nuestras otorgaciones, reservas, retrasos, el momento de los permisos y proyectos desarrollados que equivalgan a ingresos futuros; la falta de garantías de que las cartas de intención no vinculantes y otras indicaciones de interés puedan transformarse en pedidos vinculantes o ventas; la posibilidad de que nuestros productos sean defectuosos o experimenten otras fallas, o el supuesto de que puedan hacerlo; la implementación, la aceptación del mercado y el éxito de nuestro modelo de negocios y estrategia de crecimiento; la capacidad de desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; acontecimientos y proyecciones relacionadas con nuestra empresa, la competencia y el sector; la capacidad de nuestros proveedores de proveer las materias primas o los componentes necesarios para la construcción de nuestros sistemas de almacenamiento de energía de manera oportuna; el impacto de epidemias de salud en nuestro negocio y las medidas que podamos tomar en respuesta a ellas; las expectativas relacionadas con nuestra capacidad de obtener y conservar la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; expectativas relacionadas con el momento en que seremos una empresa de crecimiento emergente según la ley JOBS; nuestros futuros requisitos de capital y fuentes y usos de efectivo; la naturaleza internacional de nuestras operaciones y el impacto de la guerra u otros conflictos sobre nuestro negocio y los mercados globales; la capacidad de obtener financiamiento para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades, y otros factores importantes analizados en el parágrafo “Factores de riesgo” en nuestro informe anual incluido en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) el 1 de abril de 2025, ya que esos factores pueden actualizarse de forma periódica en otras presentaciones ante la SEC, a las que se puede acceder en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos y nuestra dirección no puede predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestros negocios o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos efectuar. Cualquier declaración prospectiva que realicemos en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado y está expresamente condicionada en su totalidad por las advertencias incluidas en este comunicado. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como consecuencia de información nueva, acontecimientos futuros o de otro tipo, salvo que lo exijan las leyes aplicables. No se debe confiar de manera indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.