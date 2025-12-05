Northern Escape Heli-Skiing连续第四年蝉联“全球最佳直升机滑雪运营商”称号

不列颠哥伦比亚省特雷斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Northern Escape Heli-Skiing (NEH)被世界滑雪大奖(World Ski Awards)评为2025年度“全球最佳直升机滑雪运营商”，继2022年、2023年和2024年之后连续第四年获此殊荣。这一荣誉使NEH跻身全球顶尖滑雪旅游运营商行列，其卓越服务持续获得行业领袖和滑雪爱好者的一致认可。

以可靠性铸就四载荣光

NEH的运营基地位于不列颠哥伦比亚省的斯基纳山脉，这里拥有深厚的北方积雪和广阔的地形，主打小团体直升机滑雪和直升机单板滑雪体验。当直升机因天气原因无法安全飞行时，NEH可立即提供履带式雪地车滑雪作为备选方案，这在行业内极为罕见。其运营区域覆盖超过833,571英亩的原始荒野，包括高山碗状地形、冰川和原始森林滑雪区。

NEH特色体验

客人可根据团队类型和期望选择三种不同风格的住宿小屋：

黄雪松小屋： 最多4人一组，四组客人共用两架直升机，入住质朴的山地小屋。

最多4人一组，四组客人共用两架直升机，入住质朴的山地小屋。 山地小屋： 5人一组，两组客人共用一架直升机，入住可乘飞机抵达的现代山间小屋。

5人一组，两组客人共用一架直升机，入住可乘飞机抵达的现代山间小屋。 斯基纳斯佩私人定制：专属一组客人、一架直升机，提供完全定制的行程安排，入住豪华私人住宿，配备专属烹饪团队、按摩师和礼宾服务。

无论选择哪种体验，客人都能享受到NEH的标志性服务：一流的美食、稳定的积雪、履带式雪地车滑雪备选方案，以及无限制的垂直落差滑雪体验。

“Northern Escape的滑雪体验是我人生中最棒的经历之一。”

——Janelle Yip，职业滑雪运动员

运营季与交通方式

NEH的运营季为12月中旬至次年4月中旬，暴风雪循环带来的最佳粉雪期通常为12月下旬至1月下旬。游客可从温哥华搭乘短途航班抵达不列颠哥伦比亚省特雷斯（机场代码：YXT），随后通过班车或直升机快速抵达营地。

关于世界滑雪大奖

世界滑雪大奖旨在表彰全球滑雪行业的卓越代表，获奖者由旅游运营商、媒体、专业人士和公众共同投票选出。NEH的四连冠再次印证了其在国际滑雪运营商中的顶尖地位。

探索屡获殊荣的体验

2025-2026滑雪季预订正迅速售罄，若想在这个冬天体验全球最佳直升机滑雪，敬请尽早规划。套餐详情、小屋介绍和预订服务可通过neheliskiing.com查询。

Northern Escape Heli-Skiing怀着敬意，在 Kitsumkalum 和 Kitselas 部落的传统领地内开展运营。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。