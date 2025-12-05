IDE034, un CAM bispécifique dont la licence est octroyée par Biocytogen à IDEAYA, vient de recevoir l'approbation IND de la FDA

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX : 02315), annonce que son partenaire IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq : IDYA), une société d'oncologie de précision, a reçu l'autorisation d'une demande de nouveau médicament expérimental (IND) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour le lancement d'un essai clinique de phase 1 évaluant l'IDE034, un conjugué anticorps-médicament (CAM) bispécifique B7H3/PTK7 potentiel pionnier. IDEAYA prévoit de commencer le recrutement des patients au T1 2026, évaluant initialement les patients atteints de tumeurs solides connues pour exprimer B7H3 et PTK7, y compris les cancers pulmonaires, colorectaux, de la tête et du cou et ovariens/gynécologiques.

L'IDE034 est un CAM bispécifique B7H3/PTK7 TOP1, développé indépendamment par Biocytogen et dont la licence a été octroyée à IDEAYA en juillet 2024. L’autorisation IND marque une étape importante pour ce programme sous licence, soutenant le développement clinique ultérieur d’IDE034, tout en mettant en évidence les capacités techniques de Biocytogen en matière de découverte et de développement de CAM bispécifiques.

Dr Yuelei Shen, président du conseil et CEO de Biocytogen, déclare : « L’autorisation IND pour l'IDE034 marque une étape importante dans le développement de ce projet CAM TOP1 sous licence pionnier, qui représente une avancée significative pour IDEAYA dans l’expansion de son portefeuille clinique avec des stratégies bispécifiques et ciblées avec précision. Elle valide également notre plateforme RenLite® et nos technologies propriétaires linker-payload qui permettent la découverte et l'optimisation des CAM bispécifiques. Nous nous réjouissons à la perspective de voir l'IDE034 démontrer un potentiel clinique sur plusieurs tumeurs solides co-exprimant B7H3/PTK7 pour offrir de nouvelles options thérapeutiques aux patients ».

Des études précliniques ont montré que la monothérapie par IDE034 induit des régressions tumorales profondes et durables dans plusieurs modèles tumoraux B7H3/PTK7 positifs, démontrant une forte activité antitumorale. En outre, IDEAYA prévoit d'étudier des stratégies de combinaison avec l'IDE161, son inhibiteur de PARG, pour améliorer la durabilité de la réponse et a l'intention de présenter des données précliniques supplémentaires à l'appui de la justification de la combinaison lors d'une conférence médicale majeure au S1 2026. B7H3 et PTK7 sont coexprimés dans les cancers du poumon, colorectal, de la tête et du cou à environ 30%, 46% et 27%, respectivement, indiquant le large potentiel clinique pour l'IDE034.

À l'avenir, Biocytogen continuera de fournir des anticorps de source de haute qualité par l'intermédiaire de RenBiologics afin de soutenir la traduction clinique des projets autorisés et d'explorer activement d'autres actifs à un stade précoce pour des opportunités de licences externes.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une entreprise mondiale de biotechnologie menant des études et développant de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie de l’édition de gènes, Biocytogen s’appuie sur les plateformes propriétaires RenMice® pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicaments bispécifiques, la découverte de nanocorps et la découverte d'anticorps mimétiques du TCR, et a créé une sous-marque, RenBiologics™, visant à explorer des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l’emploi de >1 000 000 séquences d’anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles en vue d’une collaboration mondiale. Au 30 juin 2025, environ 280 accords de codéveloppement, d’octroi de licences ou de transfert d’anticorps thérapeutiques et d’actifs cliniques multiples et plus de 50 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées ont été établis dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des sociétés pharmaceutiques multinationales (MNC). Biocytogen a été la première à créer des modèles humanisés knock-in de cibles de médicaments pour la recherche préclinique et fournit actuellement quelques milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l’emploi sous la marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d’édition de gènes pour des clients du monde entier. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des filiales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://biocytogen.com.

