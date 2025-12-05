Andersen Consulting新增合作公司Codezilla

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于罗马尼亚的定制软件开发公司Codezilla签署合作协议，进一步强化自身数字化转型服务能力。

Codezilla专注于打造定制化软件产品，通过融合软件开发与深厚营销专长的多学科方法解决商业挑战。该公司拥有超过30年的市场经验，既是广告公司的实施与数字咨询合作伙伴，也为医疗保健和医疗器械公司等多元化客户群体提供服务。Codezilla内部团队涵盖工程、设计和战略领域，为区域及全球客户提供全渠道解决方案。

Codezilla首席执行官Sebastian Doroftei表示：“我们坚信，卓越的软件源于强大的工程技术和严谨的执行力。与Andersen Consulting的合作将开启新的机遇，让我们能够将设计导向、开发优先的理念与Andersen Consulting的全球平台相结合，为客户提供无缝的一体化解决方案。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Codezilla所具备的创新活力和问题解决思维，与我们现代咨询服务的愿景高度契合。在我们持续拓展全球服务能力的过程中，他们的卓越技术优势和以客户为中心的服务模式为我们的战略提供了有力补充。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

