Le projet éolien Haute-Chaudière au Québec conclut son financement, ouvrant la voie au début des travaux

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EDF power solutions Canada* et Énergie Renouvelable Granit Inc. sont fiers d'annoncer la conclusion réussie du financement de la construction et du financement à terme sans recours pour le projet éolien de la Haute-Chaudière, un projet de 124 mégawatts (MW) situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) Granit, au Québec. Cette étape cruciale fait suite à la récente émission du décret gouvernemental pour le projet par le gouvernement du Québec, donnant ainsi officiellement le feu vert à la mise en œuvre du projet.

Le capital requis pour le projet a été obtenu par l'entremise d'un consortium de prêteurs : Banque Nationale du Canada, Banque Impériale Canadienne de Commerce (CIBC), Mouvement Desjardins, KfW IPEX-Bank, et Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, succursale de New York. Financière Banque Nationale, CIBC, Mouvement Desjardins, KfW IPEX-Bank et Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, succursale de New York, agissent chacun en tant qu'arrangeurs chefs de file et coordonnateurs pour le syndicat bancaire. Le financement a été structuré sur les Principes des prêts verts, avec Financière Banque Nationale, CIBC, Mouvement Desjardins et Sumitomo Mitsui Trust Bank agissant comme coordonnateurs de l’application de ces principes. La Banque Nationale du Canada agit en tant qu’agent administratif.

L'engagement fort de ce groupe de prêteurs souligne la viabilité commerciale et l'importance stratégique du projet éolien de la Haute-Chaudière pour faire avancer les objectifs de transition énergétique du Québec.

« Obtenir ce financement est une forte démonstration de confiance envers le projet Haute-Chaudière et notre partenariat avec les communautés locales », Amy Lloyd, directrice financière chez EDF power solutions Amérique du Nord. « Ce projet ajoutera non seulement une capacité importante d’énergie renouvelable au réseau d'Hydro-Québec, mais apportera aussi des retombées économiques à long terme structurantes pour la région. De plus, ce financement marque le premier financement de construction pour EDF power solutions Canada en près d'une décennie, ouvrant la voie à de futures transactions. »

Le projet éolien de la Haute-Chaudière, situé sur des terres forestières privées et publiques dans les municipalités de Frontenac, Audet et la ville de Lac-Mégantic, comprendra 20 éoliennes qui seront raccordées à une sous-station électrique située à Lac-Mégantic et générera annuellement l’équivalent de l’énergie consommée par 20 000 foyers.

Le projet contribue directement à la décarbonation de l'économie québécoise tout en générant des retombées économiques significatives pour la région, incluant environ 60 millions de dollars canadiens en revenus partagés sur 30 ans pour les 19 municipalités membres de la MRC de Granit, et plus de 18 millions de dollars canadiens aux municipalités accueillant les infrastructures du projet.

La phase de construction du projet, qui créera plus de 150 emplois, a débuté en novembre 2025, avec une mise en service prévue au début de 2027. Les initiateurs du projet s'engagent à collaborer avec des entreprises et fournisseurs locaux afin de maximiser les retombées économiques locales et contribuer davantage au développement économique de la région.

Stikeman Elliott a agi à titre de conseiller juridique pour le projet lors de la transaction, tandis que Blakes, Cassels and Graydon LLP agissait au nom des prêteurs.

Projet éolien de la Haute-Chaudière

Détails Spécification Capacité installée 124 MW Éoliennes 20 génératrices éoliennes Vesta de 6,2 MW Acheteur Entente d'achat d'électricité de 30 ans avec Hydro-Québec Consortium de financement Banque Nationale du Canada, CIBC, Mouvement Desjardins, KfW IPEX-Bank et Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, succursale de New York Impact économique local >60 millions de dollars de revenus partagés pour 19 municipalités sur 30 ans Emplois créés (construction) >150 emplois Mise en service prévue Début 2027 Expand

*EDF power solutions opère sous le nom d'EDF solutions électriques au Québec.

À propos de EDF power solutions Amérique du Nord

En réunissant les activités d'EDF Renouvelables et de la division internationale du groupe EDF, EDF power solutions est un acteur international de du secteur énergétique qui développe, construit et exploite des installations de production d'énergie à faible émission de carbone ainsi que des solutions flexibles d'énergie et de transmission d'électricité.

En Amérique du Nord, EDF power solutions fournit des solutions d'énergie propre aux États-Unis, au Canada et au Mexique depuis 1987 en tant que producteur et fournisseur de services indépendant de premier plan, desservant les services publics, les entreprises, les industries, les communautés, les institutions et les investisseurs avec des solutions énergétiques fiables et à faible émission de carbone pour répondre à la demande croissante.

Qu'il s'agisse de développer et de construire des projets éoliens évolutifs (terrestres et offshore), solaires, de stockage (batteries et hydroélectricité par pompage), de la recharge intelligente des VE, des micro réseaux, de l'hydrogène vert et des projets de transport, jusqu'à la maximisation de la performance et de la rentabilité grâce à des opérations qualifiées, à la maintenance et à l'optimisation innovante des actifs, nos équipes fournissent des solutions expertes tout au long de la chaîne de valeur — de l'origine à l'exploitation commerciale. Notre portefeuille comprend 23 gigawatts de projets développés et 16 gigawatts sous contrats de service.

EDF power solutions est affiliée au groupe EDF, un leader mondial dans la production d'électricité. Pour plus d'informations, visitez : www.edf-re.com. Connectez-vous avec nous sur LinkedIn, Instagram et Facebook.

À propos de Énergie Renouvelable Granit Inc.

Énergie Renouvelable Granit Inc. (ERG) est une société par actions détenue par la MRC du Granit et ses 19 municipalités. La mission d’ERG est d'exploiter une entreprise qui génère de l'électricité à partir d'un parc éolien situé dans la MRC du Granit. Avec EDF solutions électriques, ERG participe à l'exploitation du parc éolien de la Haute-Chaudière avec une vision commune du développement économique et de l’énergie verte au bénéfice de sa communauté.