Energy Vault签署Schindler与Energie Wettingen项目的B-VAULT™部署合同，成功进入瑞士市场，并推出面向城市和公用事业应用的FlexGrid产品

加州西湖村--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球电网级储能解决方案领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV)（简称“Energy Vault”或“公司”）今日宣布正式进入瑞士市场，推出专为工商业(C&I)客户打造的FlexGrid产品。该产品基于其B-VAULT电池储能系统(BESS)平台的全新配置，适用于2-25兆瓦的工业、商业和小型公用事业应用。FlexGrid的推出得益于与Schindler Group和Energie Wettingen AG达成的合作协议，标志着公司在瑞士和欧洲构建分布式、灵活的社区融合型储能基础设施的战略达成关键里程碑。

Energy Vault业务发展总监Gianmarco Zorloni表示：“随着B-VAULT FlexGrid的推出，我们带来了一款紧凑、模块化、易于安装且符合监管要求的平台，专为欧洲不断演变的能源格局量身定制。Schindler和Wettingen两大项目的落地，充分展现了我们凭借通用技术基础，服务工业客户和市政公用事业的能力，该技术基础能够适应从人口密集的城市环境到公用事业规模电网的多样化场地条件。这些安装项目完美诠释了B-VAULT FlexGrid的设计初衷：在最需要的地方提供紧凑、合规且智能的储能解决方案，同时不影响性能表现或对社区造成干扰。我们期待在欧洲市场持续扩张，以满足该地区不断变化的能源需求。”

在Schindler Group位于卢塞恩州埃比孔的全球总部，Energy Vault已部署一套2兆瓦/2小时的B-VAULT FlexGrid系统，这也是公司在瑞士的首个安装项目。该项目将一处改造后的消防局仓库升级为高科技储能枢纽，助力Schindler实现企业可持续发展和脱碳目标。系统安装地点距离居民区仅30米，充分证明了工业级储能系统可在城市和半城市环境中安全运行。该系统集成了定制化消音器、先进降噪技术和无功功率补偿功能，可确保Schindler生产园区和周边社区的静音运行、电网稳定性和电压优化。此次部署配套一份为期10年的服务和维护协议，体现了双方对可靠性和可持续运营的长期承诺。

该系统于10月初交付后，在不到四周的时间内完成了全套安装、调试工作，并通过了Swissgrid的资质认证，彰显了Energy Vault以快速、可靠的方式交付交钥匙系统的能力。Schindler之所以选择Energy Vault的B-VAULT FlexGrid平台，是看中其紧凑的占地面积、符合监管要求的设计，以及先进的安全和监控功能。

Schindler Aufzüge房地产及设施管理负责人Herbert Stadelmann表示：“从一开始，Energy Vault的解决方案就满足了我们在技术、运营和可持续性方面的所有要求。该系统能够静音运行，且能与我们的太阳能发电系统无缝集成，堪称瑞士可持续工业运营的标杆项目。”

此外，Energy Vault还与苏黎世西北部的独立公用事业公司Energie Wettingen AG达成合作协议，将为其提供一套8兆瓦/2小时的B-VAULT FlexGrid系统，该系统专为堆叠式高密度部署而设计。Wettingen项目创新采用两层堆叠结构，在有限占地面积内使能源和功率容量翻倍，仅需不到50平方米的空间即可实现8兆瓦的装机容量，提供2小时储能解决方案。该系统将与Energy Vault自主研发的能源管理平台VaultOS™深度集成，为Swissgrid提供系统服务、优化本地电网运营，并助力该市政当局扩大可再生能源应用规模。

Energie Wettingen AG首席执行官Louis Lutz表示：“我们选择Energy Vault的B-VAULT FlexGrid平台，是因为其成熟的产品、模块化设计，以及与我们电网的无缝集成能力。该项目将有助于稳定瑞士电网，并优化我们在韦廷根的能源和功率容量管理。”

这两个项目都将在CKW的Flexpool平台下运营，该平台是瑞士最先进、最多元化的灵活性网络。

Flexpool平台由Axpo Group旗下的CKW Group运营，整合了超过1700项资产、15种技术，以及超过1000兆瓦的合格容量，是瑞士同类平台中规模最大的一个。通过Flexpool，Energy Vault的B-VAULT™ FlexGrid系统将参与频率调节、电压稳定和削峰填谷服务交易，直接为Swissgrid的辅助服务市场和国家电网韧性做出贡献。在交付前，Energy Vault和CKW已完成CKW的Flexpool平台与Energy Vault的VaultOS™能源管理系统(EMS)之间数字接口的高级测试。该集成实现了Energy Vault系统与Flexpool平台聚合网络之间的实时监控、自动调度和无缝数据交换。

Energy Vault通过在瑞士中部设立区域服务和物流中心，为其进军瑞士市场提供支持，该中心将为欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的项目部署和售后服务提供保障。Energy Vault的瑞士市场策略基于可复制、资本高效的模式，聚焦紧凑项目、短开发周期，以及能带来经常性收入和长期资产可靠性的配套服务协议。

目前，公司全球B-VAULT™产品组合的已部署或已签约系统容量已超过2吉瓦时，业务遍及欧洲、北美和亚洲，同时辅以Energy Vault的重力储能和氢能储能平台，以满足多时段能源应用需求。

