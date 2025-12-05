Northern Escape Heli-Skiing obtiene el premio al mejor operador de heli-ski del mundo por cuarto año consecutivo

TERRACE, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) vuelve a destacarse en el mundo del esquí: obtuvo el premio al mejor operador de heli-ski del mundo en 2025 por los World Ski Awards, sumando su cuarto triunfo consecutivo tras los años 2022, 2023 y 2024. Este reconocimiento lo sitúa entre los operadores de turismo de esquí más exclusivos, valorados tanto por líderes del sector como por aficionados de todo el mundo.

Cuatro años de excelencia y confiabilidad

NEH opera en las Montañas Skeena, en Columbia Británica, donde la nieve profunda del norte se combina con extensos terrenos ideales para heli-ski y heli-snowboard en grupos reducidos. Cuando las condiciones impiden volar en helicóptero, NEH ofrece cat-ski como alternativa, una opción poco común en el sector. Su terreno abarca más de 833 571 acres de bowls alpinos, glaciares y bosques con árboles centenarios, perfectos para esquiar.

Experiencias a medida

Los huéspedes pueden elegir entre tres tipos de lodge, según su estilo y expectativas:

Yellow Cedar Lodge: cuatro grupos de hasta 4 personas comparten dos helicópteros y se alojan en un refugio rústico de montaña.

cuatro grupos de hasta 4 personas comparten dos helicópteros y se alojan en un refugio rústico de montaña. Mountain Lodge: dos grupos de cinco personas comparten un helicóptero y se hospedan en un chalet contemporáneo al que se llega volando.

dos grupos de cinco personas comparten un helicóptero y se hospedan en un chalet contemporáneo al que se llega volando. Skeena Spey Private: un grupo, un helicóptero y un itinerario totalmente personalizado en un alojamiento privado de lujo, con chef, masajista y conserje dedicados.

En todas las experiencias, los huéspedes disfrutan de la combinación característica de NEH: excelente gastronomía, nieve confiable y respaldo de cat-ski, con acceso vertical ilimitado.

“Northern Escape fue una de las mejores experiencias de mi vida.”

— Janelle Yip, esquiadora profesional

Temporada y cómo llegar

La temporada va de mediados de diciembre a mediados de abril, con la mejor nieve de tormenta entre fines de diciembre y fines de enero. Los viajeros llegan a Terrace, BC (YXT) con un vuelo corto desde Vancouver y un traslado rápido en transfer o helicóptero.

Acerca de World Ski Awards

Los World Ski Awards celebran la excelencia en la industria global del esquí, y los ganadores son elegidos mediante votos de operadores turísticos, medios, profesionales y el público. Los cuatro años consecutivos de NEH confirman su lugar en la élite de los operadores internacionales de esquí.

Descubra la experiencia galardonada

La temporada 2025-26 se está agotando rápido, así que conviene planificar con anticipación si quiere vivir la experiencia de heli-ski mejor calificada del mundo este invierno. Paquetes, información sobre lodges y reservas disponibles en neheliskiing.com.

Northern Escape Heli-Skiing opera respetuosamente en los territorios tradicionales de las naciones Kitsumkalum y Kitselas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.