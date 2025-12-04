Energy Vault verzekert zich van toetreding tot Zwitserse markt met getekende B-VAULT™-implementatiecontracten voor projecten van Schindler en Energie Wettingen, lancering van FlexGrid-product voor stedelijke en nutstoepassingen

Energy Vault tekent twee B-VAULT™-contracten op de Zwitserse markt voor projecten met Schindler Aufzüge AG en Energie Wettingen, waarmee de lancering van het B-Vault™ FlexGrid-programma van Energy Vault, ontworpen voor commerciële en industriële (C&I) klanten, wordt gemarkeerd.

Zwitserland is een hoeksteen van de Europese strategie van Energy Vault, waarbij het bedrijf resoluut ingrijpt om zijn aanwezigheid uit te breiden met meerdere projecten per jaar als onderdeel van een bredere Europese groeistrategie.

Integratie met de Flexpool-flexibiliteitsmarkt van CKW maakt deelname aan de markten voor frequentieregeling, spanningsregeling en reactief vermogen mogelijk

Het door Schindler FlexGrid mogelijk gemaakte B-VAULT-systeem wordt geëxploiteerd en gekwalificeerd door Swissgrid