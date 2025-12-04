Energy Vault s’implante sur le marché suisse grâce à la signature de contrats de déploiement B-VAULT™ pour des projets de Schindler et d’Energie Wettingen, et lance le produit FlexGrid destiné aux applications urbaines et aux services publics

WESTLAKE VILLAGE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE : NRGV) (« Energy Vault » ou la « Société »), un chef de file des solutions de stockage d’énergie durable à l’échelle du réseau, a annoncé aujourd’hui son entrée officielle sur le marché suisse avec le lancement de FlexGrid. Ce produit, conçu pour les clients C&I, est fondé sur une nouvelle configuration de la plateforme de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) B-VAULT, conçue pour des applications industrielles, commerciales et de petits services publics de 2 à 25 MW. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’accords conclus avec le groupe Schindler et Energie Wettingen AG, qui marquent une étape clé de la stratégie de la société visant à mettre en place une infrastructure de stockage d’énergie distribuée, flexible et intégrée à la communauté à travers la Suisse et l’Europe.

« Avec le lancement de B-VAULT FlexGrid, nous introduisons une plateforme compacte, modulaire, facile à installer et conforme à la réglementation, adaptée au paysage énergétique européen en pleine évolution », a déclaré Gianmarco Zorloni, directeur du développement commercial chez Energy Vault. « La combinaison des projets Schindler et Wettingen illustre notre capacité à répondre aux besoins des clients industriels et des services publics municipaux grâce à une base technologique commune qui s’adapte aux diverses conditions des sites, des environnements urbains denses aux réseaux de services publics. Ces installations incarnent la raison d’être de B-VAULT FlexGrid : fournir un stockage d’énergie compact, conforme et intelligent là où il est le plus nécessaire, sans compromettre les performances ni affecter les communautés. Nous nous réjouissons de poursuivre notre expansion sur le marché européen afin de répondre aux besoins énergétiques en constante évolution du continent. »

Energy Vault a déployé un système B-VAULT FlexGrid de 2 MW/2 heures au niveau du siège mondial du groupe Schindler à Ebikon, dans le canton de Lucerne, constituant ainsi la première installation de l’entreprise en Suisse. Ce projet a permis de transformer une ancienne caserne de pompiers en un centre de stockage d’énergie de haute technologie, soutenant par conséquent les objectifs de durabilité et de décarbonation de l’entreprise Schindler. Située à 30 mètres d’immeubles résidentiels, cette installation montre qu’il est possible de mettre en place un stockage d’énergie à l’échelle industrielle en toute sécurité dans des environnements urbains et semi-urbains. Le système intègre des silencieux acoustiques sur mesure, une atténuation avancée du bruit et une compensation de puissance réactive, garantissant ainsi un fonctionnement silencieux, une stabilité du réseau et une optimisation de la tension pour le campus de fabrication de Schindler et pour la communauté environnante. Le déploiement est assorti d’un contrat de service et de maintenance de dix ans, reflétant l’engagement à long terme des deux entreprises en faveur de la fiabilité et de la durabilité des opérations.

Livré début octobre, le système a été entièrement installé, mis en service et certifié par Swissgrid en moins de quatre semaines, démontrant ainsi la faculté d’Energy Vault à fournir des systèmes clés en main de manière rapide et fiable. Schindler a choisi la plateforme B-VAULT FlexGrid d’Energy Vault pour son encombrement réduit, sa conformité réglementaire et ses capacités avancées en matière de sécurité et de surveillance.

« Dès le premier jour, la solution d’Energy Vault a répondu à nos exigences techniques, opérationnelles et de durabilité », a déclaré Herbert Stadelmann, responsable de la gestion des biens immobiliers et des installations chez Schindler Aufzüge. « Le fonctionnement silencieux du système et son intégration parfaite à notre production d’énergie solaire en font un projet de référence pour les opérations industrielles durables en Suisse. »

En partenariat avec Energie Wettingen AG, un service public indépendant basé au nord-ouest de Zurich, Energy Vault a également signé un accord pour la fourniture d’un système B-VAULT FlexGrid de 8 MW/2 heures conçu pour un déploiement empilé à haute densité. Le projet de Wettingen comprend une configuration empilée sur deux niveaux qui permet de doubler la capacité énergétique et électrique dans un espace limité, atteignant une puissance installée de 8 MW pour une solution de 2 heures sur moins de 50 mètres carrés. Intégré à VaultOS™, la plateforme de gestion énergétique propriétaire d’Energy Vault, ce système fournira des services à Swissgrid, optimisera les opérations du réseau local et permettra d’étendre l’utilisation des énergies renouvelables par la municipalité.

« Nous avons choisi la plateforme B-VAULT FlexGrid d’Energy Vault en raison de ses performances éprouvées, de sa modularité et de sa capacité à s’intégrer de manière transparente à notre réseau », a déclaré Louis Lutz, PDG d’Energie Wettingen AG. « Ce projet contribue à stabiliser le réseau électrique de la Suisse et à optimiser la gestion de notre propre énergie et de nos capacités électriques à Wettingen. »

Les deux projets fonctionneront sous l’égide du réseau Flexpool de CKW, le réseau de flexibilité le plus avancé et le plus diversifié de Suisse.

Gérée par le groupe CKW (filiale du groupe Axpo), la plateforme Flexpool rassemble plus de 1 700 actifs, quinze technologies et une capacité qualifiée de plus de 1 000 MW, ce qui en fait la plus grande plateforme de ce type en Suisse. Grâce à Flexpool, les systèmes B-VAULT™ FlexGrid d’Energy Vault fourniront des services de régulation de la fréquence, de stabilisation de la tension et de nivellement des pics de consommation, contribuant ainsi directement aux marchés auxiliaires de Swissgrid et à la résilience du réseau national. Avant sa livraison, Energy Vault et CKW ont procédé à des tests approfondis de l’interface numérique reliant la plateforme Flexpool de CKW au système de gestion de l’énergie (Energy Management System ou EMS) VaultOS™ d’Energy Vault. Cette intégration permet une surveillance en temps réel, une distribution automatisée et un échange fluide des données entre les systèmes d’Energy Vault et le réseau d’agrégation de la plateforme Flexpool.

L’implantation d’Energy Vault en Suisse est soutenue par la création d’un centre régional de services et de logistique en Suisse centrale, qui prend en charge les déploiements et le service après-vente dans toute la région EMEA. L’approche adoptée par Energy Vault sur le marché suisse repose sur un modèle reproductible et efficace en termes de capital, axé sur des projets compacts, des cycles de développement courts et des contrats de service connexes qui génèrent des revenus récurrents et garantissent la fiabilité à long terme des actifs.

Le portefeuille mondial B-VAULT™ de la société dépasse désormais les 2 GWh de systèmes déployés ou sous contrat, couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie. Il est complété par les plateformes de stockage par gravité et par hydrogène d’Energy Vault destinées à des applications énergétiques de différentes durées.

À propos d'Energy Vault

Energy Vault® développe et déploie des solutions de stockage d’énergie à l’échelle des services publics conçues pour transformer l’approche mondiale du stockage de l’énergie durable. Les offres complètes de la Société incluent des technologies propriétaires de stockage d’énergie par gravité, par batterie et par hydrogène vert. Chaque solution de stockage est prise en charge par le logiciel et la plateforme d’intégration du système de gestion de l’énergie indépendant de toute technologie de la Société. Unique au sein du secteur, le portefeuille technologique innovant d’Energy Vault offre des solutions personnalisées de stockage d’énergie à court et à long terme ainsi que des solutions portant sur plusieurs jours ou ultra-longues visant à aider les services publics, les producteurs d’énergie indépendants et les grands utilisateurs industriels d’énergie à réduire considérablement les coûts énergétiques nivelés tout en maintenant la fiabilité de l’alimentation. Depuis 2024, Energy Vault a mis en œuvre sa stratégie de gestion des actifs baptisée « Own & Operate » (posséder et exploiter), conçue pour générer des flux de revenus prévisibles, récurrents et à forte marge. Cette stratégie positionne Energy Vault pour une croissance continue sur le marché en pleine évolution des infrastructures de stockage d’énergie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.energyvault.com.

À propos de Schindler Aufzüge AG

Le groupe Schindler est un fournisseur mondial de solutions de mobilité. Il fournit des ascenseurs, des escalators et des services connexes dans le domaine du transport vertical. Présent dans plus de 100 pays, Schindler s’engage en faveur de la sécurité, de l’innovation et de la durabilité dans les solutions de mobilité urbaine. L’entreprise allie ingénierie, innovation, numérisation et excellence du service pour moderniser et exploiter des millions d’installations à travers le monde, et contribuer ainsi à l’efficacité et à la durabilité des bâtiments.

À propos d’Energie Wettingen AG

Energie Wettingen AG est détenue à 100 % par la commune de Wettingen. Sa mission principale est d’assurer à la commune un approvisionnement sûr et fiable en électricité et en eau potable. Profondément ancrée dans la région, elle fournit plus de 13 000 clients basés à Wettingen. En tant que prestataire de services énergétiques, elle accompagne ses clients dans leur transition vers un avenir plus respectueux de l’environnement et plus économe en ressources.

À propos de CKW

Le groupe CKW, filiale du groupe Axpo, est l’un des principaux fournisseurs de solutions intégrées dans les domaines de l’énergie et des technologies du bâtiment. Depuis 130 ans, l’entreprise fournit de l’électricité à ses clients finaux, dont le nombre dépasse désormais les 200 000, dans les cantons de Lucerne et de Schwytz. Elle propose également dans toute la Suisse des produits et services innovants dans les domaines de l’électricité, de l’énergie photovoltaïque, de l’ingénierie thermique, de la mobilité électrique, des solutions TIC et de la sécurité. Le groupe CKW emploie plus de 2 200 personnes en Suisse, dont plus de 350 apprentis dans quinze métiers. Il est ainsi le plus grand formateur privé d’apprentis de la Suisse centrale.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les opinions actuelles de la Société concernant, entre autres, ses opérations et ses performances financières, y compris les projections de ses revenus et de sa rentabilité, la disponibilité des prélèvements futurs dans le cadre de l’engagement d’OIC en faveur des actions privilégiées d’Asset Vault, le calendrier de déploiement de son capital Asset Vault, la structure d’Asset Vault et le coût par kilowattheure réalisable par Energy Vault. Ces déclarations prospectives comprennent des informations concernant les résultats d’exploitation futurs possibles ou présumés, ainsi que des descriptions de notre plan d’affaires et de nos stratégies. Ces déclarations incluent souvent des termes tels que « anticiper », « s’attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « projeter », « prévoir », « estimer », « viser », « projections », l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres expressions similaires. Nous basons ces déclarations prospectives ou projections sur nos attentes, plans et hypothèses actuels, établis à la lumière de notre expérience de l’industrie, de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des évolutions futures attendues et d’autres facteurs que nous considérons comme appropriés dans les circonstances du moment. Ces déclarations prospectives sont basées sur nos convictions, hypothèses et attentes en matière de performances futures, en tenant compte des informations dont nous disposons actuellement. Ces déclarations prospectives ne constituent que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et incertitudes importants susceptibles d’entraîner des écarts importants entre nos résultats réels, notre niveau d’activité, nos performances ou réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, y compris : la non-exécution des accords définitifs ; tous changements dans notre stratégie, nos plans d’expansion, les opportunités clients, nos opérations futures, notre situation financière future, les revenus et pertes estimés, les coûts projetés, les perspectives et les plans ; l’incertitude quant au fait que nos attributions, commandes et arriérés, ainsi que le calendrier des permis et le pipeline développé, se traduiront bien par des revenus à l’avenir ; l’absence de garantie que des lettres d’intention non contraignantes et d’autres manifestations d’intérêt aboutiront à des commandes ou à des ventes fermes ; la possibilité que nos produits soient défectueux ou présumés défectueux ou qu’ils connaissent d’autres formes de défaillance ; la mise en œuvre, l’acceptation par le marché et le succès de notre modèle économique et de notre stratégie de croissance ; notre capacité à développer et maintenir notre marque et notre réputation ; les projections et développements relatifs à nos activités, à nos concurrents et à notre secteur ; la capacité de nos fournisseurs à livrer en temps opportun les composants ou les matières premières nécessaires à la construction de nos systèmes de stockage d’énergie ; l’impact des épidémies sur nos activités et les mesures que nous pourrions prendre en réponse à celles-ci ; nos attentes concernant notre capacité à obtenir et maintenir une protection de la propriété intellectuelle et à ne pas enfreindre les droits d’autrui ; nos attentes concernant la durée pendant laquelle nous continuerons d’être une société en croissance émergente en vertu du JOBS Act ; nos besoins en capitaux futurs et les sources et utilisations de nos liquidités ; la nature internationale de nos opérations et l’impact des guerres ou autres hostilités sur nos activités et sur les marchés mondiaux ; notre capacité à obtenir des financements pour nos opérations et notre croissance future ; nos activités, nos plans d’expansion et nos opportunités ; ainsi que d’autres facteurs importants mentionnés dans la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 1er avril 2025, lesdits facteurs pouvant être mis à jour de temps à autre dans d’autres dépôts effectués auprès de la SEC, accessibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. De nouveaux risques émergent de temps à autre, et il est impossible pour notre direction de prévoir tous les risques, d’évaluer l’impact de tous les facteurs sur nos activités, ou de déterminer dans quelle mesure un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait entraîner une divergence sensible entre les résultats réels et ceux contenus dans les déclarations prospectives que nous pourrions faire. Toute déclaration prospective faite par nous dans le cadre du présent communiqué de presse n’est valable qu’à sa date de publication et doit être expressément considérée dans son intégralité à la lumière des mises en garde contenues dans le présent communiqué de presse. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autre, sauf en cas d’obligation légale. Le lecteur est prié de ne pas accorder une confiance excessive à nos déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.