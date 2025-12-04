-

Andersen Consulting incorpora la firma colaboradora Codezilla

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades de transformación digital a través de un Acuerdo de Colaboración con Codezilla, una firma de desarrollo de software a medida con sede en Rumania.

Codezilla se especializa en la creación de productos de software a medida que resuelven los desafíos empresariales mediante un enfoque multidisciplinario que combina el desarrollo de software con una profunda experiencia en marketing. Con más de 30 años de experiencia en el mercado, la firma apoya a las agencias de publicidad como recurso de implementación y consultoría digital, a la vez que trabaja con una cartera de clientes diversa, incluyendo empresas del sector sanitario y de dispositivos médicos. Los equipos internos de Codezilla abarcan ingeniería, diseño y estrategia, ofreciendo soluciones omnicanal para clientes regionales e internacionales.

“Creemos que un software de calidad es el resultado de una ingeniería sólida y una ejecución disciplinada”, afirmó Sebastian Doroftei, CEO de Codezilla. “Nuestra colaboración con Andersen Consulting abre nuevas oportunidades, permitiéndonos combinar nuestro enfoque de diseño y desarrollo prioritario con la plataforma global de Andersen Consulting para ofrecer soluciones integradas y sólidas a nuestros clientes”.

“Codezilla aporta energía dinámica y una mentalidad resolutiva que se alinea con nuestra visión de la consultoría moderna”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Su excelencia técnica y su modelo de servicio centrado en el cliente complementan nuestra estrategia a medida que continuamos expandiendo nuestras capacidades a nivel global”.

Andersen Consulting es una consultora global que brinda un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, derecho, valoración, movilidad global y asesoría de primer nivel en una plataforma global con más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

