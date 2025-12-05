-

IDE034, un anticuerpo conjugado a fármaco biespecífico cuya licencia fue otorgada por Biocytogen a IDEAYA, recibe la autorización de nuevo fármaco en investigación de la FDA

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), ha anunciado que su socio IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), una empresa especializada en oncología de precisión, ha recibido la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar un ensayo clínico de fase 1 con IDE034, un anticuerpo conjugado a fármaco (ACF) biespecífico B7H3/PTK7 posible, que es el primero de su clase. IDEAYA tiene previsto comenzar la inscripción de los pacientes durante el primer trimestre de 2026 y evaluar inicialmente a los pacientes con tumores sólidos con expresión conocida del B7H3 y PTK7, en particular, los cánceres de pulmón, colorrectal, de cabeza y cuello, y de ovario y/o ginecológicos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contactos de Biocytogen
Activos y plataformas de anticuerpos: BD-Licensing@biocytogen.com
Prensa: pr@bbctg.com.cn

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

