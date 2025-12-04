AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) y la Calificación en Escala Nacional de México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (El Águila) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Estas calificaciones de El Águila reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones de El Águila también reflejan el apoyo de su compañía matriz (incluidas las continuas aportaciones de capital), Great American Insurance Company, la cual actualmente cuenta con una FSR de A+ (Superior) y una ICR de Largo Plazo de “aa-” (Superior), cada una con perspectiva estable.

El Águila fue establecida en México en 1994 y es una subsidiaria perteneciente en su totalidad a Great American Insurance Company. Desde 2016, El Águila se ha diversificado a otras líneas de daños aparte de seguros de automóvil con un enfoque de mercado en las pequeñas y medianas empresas a través de una red independiente de distribuidores locales. Dado su volumen de negocio comparado contra el mercado, la compañía está expuesta a una mayor concentración geográfica que sus competidores, haciéndola más vulnerable a las condiciones de sus principales mercados regionales dentro de México.

La compañía se ha enfocado en tener mayores tasas de renovación que las registradas por sus principales competidores, invirtiendo fuertemente en gastos de mercadeo y en canales de distribución directos en comparación con el segmento mexicano de seguros de autos tradicional que típicamente distribuye pólizas a través de agentes, agencias automotrices y alianzas con instituciones bancarias.

En 2024, el portafolio de la compañía creció un 7.5% respecto al año anterior y se espera que se expanda aproximadamente 8.4% para finales de 2025. A pesar de los altos costos de adquisición de El Águila en su línea de automóviles, las métricas de desempeño operativo en 2024 de la compañía mostraron una recuperación del impacto del huracán Otis y un mejor costo medio de siniestralidad en su portafolio general. A septiembre de 2025, los resultados de la compañía han mostrado señales de volatilidad, reportando resultados netos negativos; sin embargo, El Águila aún cuenta con el apoyo continuo de su compañía matriz de ser requerido.

La capitalización ajustada por riesgos de El Águila es muy fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), con el riesgo por suscripción siendo el principal componente del capital requerido. En 2023 y 2024, la compañía se benefició de aportaciones de capital de su compañía matriz para respaldar su posición de capital tras dos años consecutivos de resultados netos negativos. Un factor clave a futuro para la evaluación de la fortaleza del balance de El Águila por AM Best será su apalancamiento de prima a capital.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si la base de capital de la compañía y la capitalización ajustada por riesgos se deterioran a niveles que no respalden las calificaciones, como resultado de la materialización de riesgos o limitantes en su perfil de negocios. Un cambio en la percepción de AM Best con respecto al nivel de importancia estratégica de El Águila para Great American Insurance Company también podría impactar las calificaciones de la compañía. Acciones positivas de calificación son poco probables en el corto plazo, pero pueden ocurrir si El Águila mantiene una mejora constante en los resultados de suscripción y en la capitalización ajustada por riesgos.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

