Andersen Consulting nawiązuje współpracę z firmą Codezilla

Codezilla specjalizuje się w opracowywaniu zindywidualizowanego oprogramowania pozwalającego stawić czoła wyzwaniom biznesowym w drodze multidyscyplinarnego podejścia łączącego rozwój oprogramowania z dogłębną wiedzą fachową na temat rynku. Firma ta, która może się poszczycić ponad 30-letnim doświadczeniem, wspiera agencje reklamowe jako partner świadczący usługi wdrażania i cyfrowych konsultacji, a także współpracuje z wieloma innymi klientami, w tym z sektora opieki zdrowotnej i wyrobów medycznych. Wewnętrzny zespół Codezilla obejmuje specjalistów z dziedziny inżynierii, projektowania i opracowywania strategii, którzy dostarczają wielokanałowe rozwiązania klientom regionalnym i międzynarodowym.

– Jesteśmy przekonani, że stworzenie doskonałego oprogramowania wymaga solidnej inżynierii i zdyscyplinowanej realizacji – powiedział Sebastian Doroftei, dyrektor generalny Codezilla. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting zyskujemy nowe możliwości, ponieważ możemy połączyć nasze podejście do projektowania oparte przede wszystkim na rozwoju z globalną platformą Andersen Consulting, aby dostarczać klientom w kompleksowe, zintegrowane rozwiązania.

– Codezilla zapewnia dynamiczną energię i nastawienie ukierunkowane na rozwiązywanie problemów, co znakomicie wpisuje się w naszą wizję nowoczesnego konsultingu – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Doskonałość techniczna firmy oraz jej model usług zorientowany na klienta stanowią uzupełnienie naszej strategii jako kolejny krok w ramach wysiłków na rzecz rozwoju naszego potencjału na całym świecie.

