DE034, un ADC bispecifico concesso in licenza da Biocytogen a IDEAYA, ottiene l’autorizzazione FDA per IND

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) oggi ha annunciato che il suo partner IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), azienda specializzata nell’oncologia di precisione, ha ricevuto l’autorizzazione della U.S. Food and Drug Administration (FDA) riguardante la domanda relativa a nuovo farmaco sperimentale (IND) per l’avvio di uno studio clinico di fase 1 su IDE034, un potenziale coniugato farmaco-anticorpo (ADC) bispecifico B7H3/PTK7 “first-in-class”. IDEAYA prevede di avviare il reclutamento dei pazienti nel primo trimestre del 2026, valutando inizialmente pazienti affetti da tumori solidi noti per esprimere B7H3 e PTK7, inclusi tumori del polmone, del colon-retto, della testa e del collo oltre a tumori ovarici/ginecologici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

