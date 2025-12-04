ARKEMA ET SEMCORP SIGNENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LES SÉPARATEURS POUR BATTERIES

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE), un leader mondial des Matériaux de Spécialités, et Semcorp, un leader mondial dans la fabrication de séparateurs pour batteries lithium-ion, ont signé un protocole d’accord afin d’établir une collaboration stratégique visant à accélérer l'innovation dans les technologies de séparateurs pour batteries et accompagner Semcorp dans son développement international.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Arkema fournira des solutions à forte valeur ajoutée ainsi qu’un support technique afin de soutenir le déploiement des séparateurs de haute performance de Semcorp dans des marchés clés à l’échelle mondiale, allant des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie à l'électronique grand public. Cette collaboration vise également à soutenir des initiatives de développement conjoint axées sur les séparateurs de nouvelle génération, à partir des solutions innovantes des deux entreprises permettant d’en améliorer la performance et la sécurité.

Les séparateurs jouent un rôle essentiel dans les systèmes de batteries en empêchant les courts-circuits entre l'anode et la cathode tout en facilitant les transferts ioniques. Leur conception et les propriétés de leurs matériaux contribuent directement à améliorer la sécurité, l'efficacité, la stabilité thermique ainsi que la durée de vie des batteries.

Fort de plusieurs décennies d'expertise dans les Matériaux de Spécialités, Arkema est un fournisseur historique de produits de haute performance pour l'industrie des batteries. Son portefeuille dédié aux séparateurs, dont font partie le PVDF Kynar® et les solutions acryliques IncellionTM, est conçu pour répondre à la demande croissante de batteries lithium-ion plus sûres, plus performantes et plus durables, essentielles à la transition vers la mobilité électrique et le stockage d'énergie renouvelable.

Semcorp, dont le siège est en Chine et qui fournit les principaux fabricants de batteries dans le monde, vise à tirer parti de cette collaboration pour faire progresser le développement de séparateurs de pointe, essentiels à la sécurité et à la fiabilité des systèmes de batteries de nouvelle génération.

« S’appuyant sur la longue tradition d'innovation d'Arkema dans les matériaux avancés pour les technologies de batteries, cette collaboration stratégique avec notre partenaire Semcorp est essentielle pour réaliser des avancées technologiques et nous assurer une position de leader à long terme dans un secteur en rapide évolution », a déclaré Thierry Le Hénaff, Président-Directeur général d'Arkema.

« Nous sommes très honorés d’établir un partenariat stratégique avec Arkema », a déclaré Tony Xiaohua Li, Président-Directeur général de Semcorp. « En tant que composant essentiel pour la sécurité des batteries et l’efficacité énergétique, le progrès technologique dans les séparateurs est clé dans le développement de haute qualité de l’industrie des nouvelles énergies. Arkema possède une expertise approfondie dans les matériaux avancés, en particulier ses matériaux haut de gamme représentés par le PVDF Kynar®, qui complète parfaitement notre spécialisation de longue date dans la fabrication de séparateurs et offre une base solide pour des avancées technologiques. Cette collaboration accélérera non seulement le développement de séparateurs de haute performance et leur expansion sur les marchés mondiaux, mais renforcera également les positions de leader des deux parties dans l’industrie. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour développer des produits pour séparateurs plus sûrs et plus efficaces, contribuant conjointement à la transformation des transports propres et du stockage d’énergie. »

Ce protocole d’accord marque une avancée importante dans le renforcement de l'écosystème mondial des batteries et accentue l'engagement d'Arkema et de Semcorp à fournir des solutions de mobilité et d'énergie plus propres grâce à des matériaux avancés.

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d’un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l’accélération de la demande en matériaux nouveaux et plus durables. Avec l’ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd’hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 92 % du CA du Groupe en 2024, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d’un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l’accès à l’eau, du recyclage, de l’urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l’ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9,5 milliards d’euros en 2024 et est présent dans près de 55 pays avec 21 150 collaborateurs.

