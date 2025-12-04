-

Andersen Consulting anuncia parceria com a Codezilla

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sua capacidade de transformação digital por meio de um Acordo de Colaboração com a Codezilla, uma empresa especializada no desenvolvimento de software personalizado com sede na Romênia.

A Codezilla é especializada no desenvolvimento de produtos de software personalizados que solucionam desafios de negócios por meio de uma abordagem multidisciplinar que combina o desenvolvimento de software com um profundo conhecimento de marketing. Com mais de 30 anos de experiência no mercado, a empresa oferece suporte a agências de publicidade, atuando como um recurso de implementação e consultoria digital, ao mesmo tempo que colabora com uma clientela diversificada, abrangendo empresas do setor de saúde e fabricantes de dispositivos médicos. As equipes internas da Codezilla abrangem áreas como engenharia, design e estratégia, proporcionando soluções omnichannel para clientes tanto regionais quanto globais.

“Estamos convencidos de que um ótimo software é resultado de uma engenharia consolidada e de uma execução disciplinada”, afirmou Sebastian Doroftei, CEO da Codezilla. “Nossa colaboração com a Andersen Consulting cria novas oportunidades, possibilitando a fusão de nossa abordagem centrada no design e voltada para o desenvolvimento com a plataforma global da Andersen Consulting para oferecer soluções integradas e perfeitas aos nossos clientes.”

“A Codezilla apresenta uma energia dinâmica e uma mentalidade voltada para a solução de problemas, que se alinha com a nossa visão de consultoria moderna”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A sua competência técnica e o modelo de atendimento centrado no cliente que oferecem enriquecem nossa estratégia, conforme continuamos a expandir nossa capacidade globalmente.”

A Andersen Consulting é uma prática mundial de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, tributação, serviços jurídicos, avaliação, mobilidade global e assessoria de classe mundial em uma plataforma global com mais de 44 mil profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras no mundo todo.

