Northern Escape Heli-Skiing wint voor het vierde jaar op rij de titel 'World's Best Heli-Ski-Operator'

Northern Escape Heli-Skiing (NEH) is door de World Ski Awards uitgeroepen tot World's Best Heli-Ski Operator 2025. Het is de vierde opeenvolgende overwinning, na eerdere titels in 2022, 2023 en 2024 in de wacht te hebben gesleept. Met deze erkenning behoort NEH tot een elitegroep van skitoerisme-exploitanten die door zowel marktleiders als liefhebbers consequent tot de beste ter wereld worden verkozen.

Een vierjarige traject gebaseerd op betrouwbaarheid

NEH is actief in de Skeena Mountains in British Columbia, waar diepe noordelijke sneeuw en uitgestrekte terreinen samenkomen met heliskiën en helisnowboarden in kleine groepen.

