-

Northern Escape Heli-Skiing wint voor het vierde jaar op rij de titel 'World's Best Heli-Ski-Operator'

4x 's werelds beste heliski-bedrijf in de buurt van Terrace, BC

World’s best heli-ski operator for four years in a row! We’re grateful for the recognition, what matters most is great guides, incredible terrain, and the kind of turns you don’t forget.

TERRACE, Brits-Columbia--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) is door de World Ski Awards uitgeroepen tot World’s Best Heli-Ski Operator 2025. Het is de vierde opeenvolgende overwinning, na eerdere titels in 2022, 2023 en 2024 in de wacht te hebben gesleept. Met deze erkenning behoort NEH tot een elitegroep van skitoerisme-exploitanten die door zowel marktleiders als liefhebbers consequent tot de beste ter wereld worden verkozen.

Een vierjarige traject gebaseerd op betrouwbaarheid

NEH is actief in de Skeena Mountains in British Columbia, waar diepe noordelijke sneeuw en uitgestrekte terreinen samenkomen met heliskiën en helisnowboarden in kleine groepen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

John Forrest, president en algemeen directeur, john@neheliskiing.com

Industry:

Northern Escape Heli-Skiing

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

John Forrest, president en algemeen directeur, john@neheliskiing.com

More News From Northern Escape Heli-Skiing

Samenvatting: Northern Escape Heli-Skiing ziet wereldwijde toename van vraag nu avonturiers op zoek zijn naar de legendarische poedersneeuw van Canada

TERRACE, Brits Columbia--(BUSINESS WIRE)--Luxe avontuurlijke reizen blijven versnellen: analisten voorspellen ~7,6% jaarlijkse groei tot 2030. Ondertussen bereikte het wereldwijde toerisme in 2024 recordhoogtes en ligt het skitoerisme boven de normen van vóór de pandemie. Northern Escape Heli-Skiing (NEH), door de World Ski Awards in 2022, 2023 en 2024 uitgeroepen tot 's werelds beste heliski-operator, blijft elke winter een echt internationale mix van gasten verwelkomen. Wereldwijde aantrekkin...
Back to Newsroom