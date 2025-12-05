-

IDE034, een bispecifiek antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC) waarvoor Biocytogen een licentie heeft verleend aan IDEAYA, krijgt goedkeuring van de FDA als nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND)

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) heeft aangekondigd dat zijn partner IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), een bedrijf dat zich bezighoudt met precisie-oncologie, toestemming heeft ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor haar aanvraag voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND) voor de start van een fase 1-klinische studie met IDE034, een potentieel eerste in zijn klasse B7H3/PTK7 bispecifiek antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC). IDEAYA is van plan in het eerste kwartaal van 2026 te beginnen met het evalueren van patiënten met solide tumoren waarvan bekend is dat ze zowel B7H3- als PTK7-eiwitten tot expressie brengen, waaronder long-, colorectale, hoofd- en hals-, en eierstok-/gynaecologische kankers.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contacten van Biocytogen
Antilichaamactiva en -platforms: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

Industry:

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

SEHK:02315
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacten van Biocytogen
Antilichaamactiva en -platforms: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn

More News From Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

Samenvatting: Biocytogen kondigt aan dat ADC-innovator Tubulis een wereldwijde exclusieve licentieovereenkomst heeft ondertekend voor een enkel antilichaam

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat met innovatieve technologieën het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe antilichaamgebaseerde geneesmiddelen stimuleert, heeft vandaag bekendgemaakt dat ADC-ontwikkelaar Tubulis een exclusieve licentie heeft genomen voor de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering van een volledig humaan antilichaam ontwikkeld door Biocytogen. Dit antilichaam zal wo...

Samenvatting: Biocytogen sluit overeenkomst met Merck, KGaA, Darmstadt, Duitsland, voor de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde toedieningsoplossingen op basis van lipiden

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, en Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, een toonaangevend wetenschaps- en technologiebedrijf, hebben een evaluatie- en optieovereenkomst gesloten om de ontwikkeling van antilichaam-geconjugeerde, op lipiden gebaseerde toedieningsoplos...

Samenvatting: Biocytogen sluit licentieovereenkomst voor antilichamen met BeOne Medicines om ontwikkeling van innovatieve geneesmiddelen te versnellen

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen op basis van antilichamen stimuleert met innovatieve technologieën, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een wereldwijde licentieovereenkomst heeft gesloten met BeOne Medicines Ltd., een wereldwijd oncologiebedrijf, voor meerdere volledig humane antilichamen. Voorafgaand aan deze licentieovereenkoms...
Back to Newsroom