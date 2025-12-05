IDE034, een bispecifiek antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC) waarvoor Biocytogen een licentie heeft verleend aan IDEAYA, krijgt goedkeuring van de FDA als nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND)

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315) heeft aangekondigd dat zijn partner IDEAYA Biosciences, Inc. (Nasdaq: IDYA), een bedrijf dat zich bezighoudt met precisie-oncologie, toestemming heeft ontvangen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor haar aanvraag voor een nieuw onderzoeksgeneesmiddel (IND) voor de start van een fase 1-klinische studie met IDE034, een potentieel eerste in zijn klasse B7H3/PTK7 bispecifiek antilichaam-geneesmiddelconjugaat (ADC). IDEAYA is van plan in het eerste kwartaal van 2026 te beginnen met het evalueren van patiënten met solide tumoren waarvan bekend is dat ze zowel B7H3- als PTK7-eiwitten tot expressie brengen, waaronder long-, colorectale, hoofd- en hals-, en eierstok-/gynaecologische kankers.

