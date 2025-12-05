Northern Escape Heli-Skiing sacré « Meilleur opérateur d’héliski au monde » pour la quatrième année consécutive

TERRACE, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Northern Escape Heli-Skiing (NEH) a été désigné « Meilleur opérateur d’héliski au monde 2025 » par les World Ski Awards, remportant ainsi ce prestigieux titre pour la quatrième année consécutive, après ses victoires en 2022, 2023 et 2024. Cette nouvelle distinction consacre NEH parmi le cercle très restreint des opérateurs de tourisme de ski les plus réputés au monde, régulièrement plébiscités par les professionnels du secteur et les passionnés de montagne.

Quatre années de succès fondées sur la fiabilité

NEH exerce ses activités au cœur des montagnes Skeena, en Colombie-Britannique, où la neige profonde du nord et les vastes étendues vierges offrent des conditions idéales pour le ski et le snowboard héliportés en petits groupes. Lorsque les conditions ne permettent pas aux hélicoptères de voler en toute sécurité, NEH propose une solution de repli exceptionnelle dans le secteur : le ski en chenillette. Son domaine s’étend sur plus de 337 000 hectares (833 571 acres) de nature sauvage, mêlant cuvettes alpines, glaciers et forêts anciennes.

L'expérience NEH

Les clients ont le choix entre trois formules d’hébergement, chacune conçue pour s’adapter à différents styles de groupe et niveaux d’exigence :

Le chalet Yellow Cedar : Quatre groupes de quatre personnes au maximum se partagent deux hélicoptères et séjournent dans un chalet de montagne au charme rustique.

Quatre groupes de quatre personnes au maximum se partagent deux hélicoptères et séjournent dans un chalet de montagne au charme rustique. Chalet de montagne : Deux groupes de cinq personnes partagent un hélicoptère et séjournent dans un chalet contemporain accessible uniquement par avion.

Deux groupes de cinq personnes partagent un hélicoptère et séjournent dans un chalet contemporain accessible uniquement par avion. Expérience privée Skeena Spey : Un groupe, un hélicoptère et un programme entièrement sur mesure, dans un hébergement privé de luxe avec une équipe culinaire dédiée, un massothérapeute et un concierge personnel.

Dans chacune de ses expériences, NEH offre une combinaison unique alliant excellence culinaire, enneigement exceptionnel et accès illimité aux pentes grâce à l’option de cat-ski.

« Northern Escape a été l’une des expériences les plus exceptionnelles de ma vie. »

— Janelle Yip, skieuse professionnelle

Saison d’ouverture et conditions d’accès

La saison d'exploitation de NEH s’étend de la mi-décembre à la mi-avril, avec un enneigement optimal généralement observé entre la fin décembre et la fin janvier. Les voyageurs rejoignent Terrace, en Colombie-Britannique (YXT), par un court vol depuis Vancouver, puis un transfert rapide en navette ou en hélicoptère.

À propos des World Ski Awards

Les World Ski Awards récompensent l'excellence dans l'industrie mondiale du ski, les lauréats étant élus par des voyagistes, des médias, des professionnels du secteur et le grand public. Les victoires consécutives de NEH confirment sa place parmi les plus grands opérateurs internationaux de sports d'hiver.

Découvrez cette expérience primée

La saison 2025-2026 affiche déjà complet ! Ne tardez pas à réserver si vous souhaitez vivre l’expérience d’héliski la plus exceptionnelle au monde cet hiver. Tous les détails sur les forfaits, les chalets et les réservations sont disponibles sur neheliskiing.com.

Northern Escape Heli-Skiing reconnaît avec respect que ses activités se déroulent sur les territoires traditionnels des Nations Kitsumkalum et Kitselas .

