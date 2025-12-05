La société Sargent and Greenleaf, filiale d’OpenGate Capital, finalise la vente de sa division Serrures de sécurité à ASSA ABLOY

NEW YORK et PARIS--(BUSINESS WIRE)--OpenGate Capital (« OpenGate »), une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans les scissions d’entreprises complexes et les transformations opérationnelles dans les secteurs des services industriels et commerciaux, a annoncé aujourd’hui que sa société Sargent and Greenleaf (« S&G ») avait finalisé la vente de sa division de serrures de haute sécurité à ASSA ABLOY, un leader mondial des solutions d’accès.

OpenGate a acquis S&G auprès de Stanley Black & Decker en mai 2019. En décembre 2019, S&G a acquis Delaney Hardware et Premier Steel Doors, un fournisseur leader de portes en acier. Premier Steel Doors a été vendu à ASSA ABLOY en décembre 2024. Delaney Hardware, un fournisseur de quincaillerie résidentielle haut de gamme, restera la propriété d’OpenGate et ne fait pas partie de la transaction.

« Cette transaction témoigne du travail incroyable accompli par notre équipe », déclare Chris Casazza, directeur général de S&G. « Je suis fier de tout ce que nous avons accompli avec OpenGate depuis 2019, et je suis convaincu qu’avec le soutien d’ASSA ABLOY, le prochain chapitre de S&G sera couronné de succès. »

Avec le soutien de l’équipe opérationnelle d’OpenGate, S&G a mis en œuvre des initiatives de croissance et d’efficacité, devenant ainsi un leader mondial dans le domaine de la sécurité, établissant de nouveaux partenariats internationaux et rétablissant des relations avec ses clients et ses fournisseurs afin de permettre l’expansion des ventes et le développement de produits. Les conseils stratégiques d’OpenGate se reflètent également dans la restructuration de la chaîne d’approvisionnement de S&G et l’amélioration de la fiabilité de la fabrication, ce qui a permis d’améliorer la précision des prévisions, le respect des délais de livraison et les investissements stratégiques dans le personnel et l’équipement.

« Il s’agit de notre deuxième transaction réussie avec ASSA ABLOY, ce qui témoigne de la solide relation de travail et du respect mutuel entre nos équipes », déclare Andrew Nikou, fondateur et associé directeur d’OpenGate. « Nous sommes fiers de la croissance que nous avons réalisée et nous sommes ravis de voir l’entreprise entrer dans une nouvelle phase avec un acheteur qui partage notre engagement à créer de la valeur à long terme. »

Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées.

À propos d’OpenGate

