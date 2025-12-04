-

アンダーセン・コンサルティング、提携ファームにCodezillaを追加

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ルーマニアに本社を置くカスタムソフトウェア開発会社のCodezillaとの提携契約を通じて、デジタルトランスフォーメーションの能力を強化します。

Codezillaは、ソフトウェア開発と深いマーケティングの専門知識を組み合わせた分野横断的アプローチを通じてビジネス課題を解決する、カスタマイズされたソフトウェア製品の構築を専門としています。30年以上の市場経験を持つ同社は、広告代理店に対して実装やデジタルコンサルティングのリソースとして支援を提供するとともに、ヘルスケア企業や医療機器メーカーを含む多様な顧客ベースとも連携しています。Codezillaの社内チームは、エンジニアリング、設計、戦略などを網羅し、地域および世界のクライアントにオムニチャネルソリューションを提供しています。

Codezillaの最高経営責任者（CEO）であるセバスチャン・ドロフテイは、「私たちは、優れたソフトウェアは強力なエンジニアリングと規律ある実行から生まれると信じています。アンダーセン・コンサルティングとの提携は新たな機会を開きます。設計主導で開発重視の当社のアプローチと、アンダーセン・コンサルティングのグローバルなプラットフォームを組み合わせることで、お客様にシームレスで統合されたソリューションを提供できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、「Codezillaは、現代のコンサルティングに関する私たちのビジョンと合致する、ダイナミックなエネルギーと問題解決志向のマインドセットをもたらします。彼らの技術的なエクセレンスとクライアント重視のサービスモデルは、グローバルに能力拡大を続ける私たちの戦略を補完します」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

