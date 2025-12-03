Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor digitale transformatie uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Neit Consulting, een bedrijf dat zich richt op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het integreren van slimme technologieën en het versnellen van digitale volwassenheid voor klanten.

Neit Consulting is een bedrijfsadviesbureau gevestigd in Tsjechië met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van ISO-gecertificeerde IT- en bedrijfsadviesdiensten op het gebied van data-analyse, prestatiebeheer en procesoptimalisatie. Met meer dan 200 consultants ondersteunt het bedrijf klanten, waaronder internationale banken, verzekeraars, productiebedrijven en overheidsinstanties. Dit gebeurt door middel van bedrijfsadvies, implementatie van IT-systemen en langdurige systeemondersteuning. Neit Consulting bedient klanten wereldwijd en richt zich daarbij op het afstemmen van digitale mogelijkheden op complexe operationele behoeften.

“Deze samenwerking betekent een belangrijke stap voorwaarts in het dienstenaanbod aan onze klanten", aldus Tomáš Niederle, verkoopdirecteur van Neit Consulting. "De wereldwijde reikwijdte en multidisciplinaire aanpak van Andersen, in combinatie met onze technische expertise en regionale ervaring, vormt een krachtig platform voor het realiseren van grootschalige transformaties.”

“Neit Consulting brengt een unieke combinatie van domeinspecifieke expertise en een praktische, implementatiegerichte mentaliteit met zich mee”, aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. “Hun vermogen om kernsystemen te moderniseren en bedrijfsprocessen te optimaliseren sluit perfect aan bij onze missie om klanten te helpen leiderschap te tonen met behendigheid, efficiëntie en inzicht.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

