OfficeSpace revela AI Canvas para planejamento de espaço com IA e mais recursos agênticos, transformando experiência humana em trabalho; lista de espera já disponível

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--A OfficeSpace, provedora do principal sistema operacional de IA para o mundo estruturado, anunciou hoje o próximo lançamento do AI Canvas, um sistema de planejamento de espaços com IA de última geração, incorporado nativamente à plataforma de gestão e experiência do local de trabalho OfficeSpace. A solução permite que líderes e planejadores de espaços de trabalho gerem layouts inteligentes e planos de layout de forma instantânea, ao criar e iterar projetos de espaços de trabalho em minutos, em vez de meses.

Baseado na tecnologia patenteada da Dojo AI, empresa recentemente adquirida e líder comprovada em planejar espaços com IA, com a confiança de organizações da Fortune 500, o AI Canvas transforma plantas baixas estáticas em sistemas dinâmicos, que se adaptam ao modo como as pessoas trabalham, equilibrando custos, cooperação e sustentabilidade automaticamente. O AI Canvas reduz o tempo de planejamento em até 60%, aumenta a eficiência de ocupação em quase 70% e melhora significativamente a experiência do funcionário.

Mas o verdadeiro poder do AI Canvas se situa em como transforma a experiência humana no trabalho. Ao compreender como as equipes interagem, se movimentam e cooperam, o AI Canvas ajuda as organizações a criar ambientes onde as pessoas podem realizar seu melhor trabalho, com maior foco, senso de pertencimento e flexibilidade. O resultado não são apenas layouts mais inteligentes; são locais de trabalho que parecem mais intuitivos, conectados e dinâmicos.

Desde outubro, a OfficeSpace tem observado um aumento na demanda, com centenas de organizações demonstrando interesse em sua solução de planejamento de espaços com IA. Em resposta, a empresa abriu um programa oficial de lista de espera para o AI Canvas, que oferece às empresas a oportunidade de garantir seu lugar na fila para uma integração prioritária. O AI Canvas estará disponível para compra com uma assinatura da plataforma OfficeSpace, e as organizações podem se inscrever na lista de espera aqui.

Reinventando o local de trabalho como um sistema vivo com recursos agênticos de ponta

"O AI Canvas e todas as nossas futuras soluções de IA representam um ponto de inflexão para o mundo estruturado e o local de trabalho nele inserido”, disse Erin Mulligan Helgren, Diretor Executivo da OfficeSpace. "Pela primeira vez, a gestão e a experiência no local de trabalho não são reativas, mas sim preditivas. Combinamos inteligência de ponta com a melhor experiência do usuário e do local de trabalho para oferecer algo de valor muito maior a nossos clientes."

Mulligan Helgren continuou: "Como a única plataforma unificada de IWMS e WEX, a OfficeSpace reúne um conjunto de dados único e conectado, abrangendo tanto o local de trabalho mensurável como a experiência humana. Esta base nos permite treinar e aplicar IA de modo que ninguém mais consegue, transformando dados do local de trabalho em inteligência estratégica. Estamos ajudando as organizações não apenas a gerenciar o espaço, mas também a liberar seu potencial como mecanismo de crescimento, em vez de centro de custos. Isto é transformação de verdade. Sinto um orgulho incrível de nossa equipe por entregar esta inovação e ainda mais empolgado pelos clientes que vêm reinventado o local de trabalho do futuro com a OfficeSpace."

O principal sistema operacional de IA para o mundo estruturado, permitindo um planejamento mais inteligente, decisões mais rápidas e melhores locais de trabalho.

Embora o AI Canvas seja a solução imediata que irá chegar ao mercado, a empresa também está integrando recursos avançados agênticos e de IA em todos os aspectos da experiência no local de trabalho, incluindo a capacidade de:

Prever a ocupação e o uso com precisão, conectando dados de sensores, Wi-Fi, credenciais e reservas para prever a demanda, dimensionar corretamente os portfólios e aproveitar novas oportunidades de crescimento.

Aperfeiçoar a cooperação e o desempenho da equipe com a análise de adjacência orientada por IA, que identifica os arranjos ideais de assentos e vizinhança.

Criar designs mediante conversas naturais usando ferramentas como 'Ask AI Canvas' para ajustar layouts, testar cenários hipotéticos e simular resultados em tempo real.

Detectar e responder às mudanças automaticamente, com recomendações geradas por IA que ajudam os locais de trabalho a evoluir junto com as pessoas.

Integrado, mas não preso

Ao contrário de soluções pontuais de IA independentes ou sistemas IWMS e WEX legados, os recursos de IA do OfficeSpace estão totalmente integrados à plataforma OfficeSpace, conectados a todos os fluxos de trabalho do processo de gestão do local de trabalho, desde a gestão de espaços e ativos até a experiência do visitante e mais além. Esta base unificada possibilita uma automação mais rápida, informações consistentes e escalabilidade perfeita em ambientes empresariais.

"Ao incorporar a IA no núcleo de nossa plataforma, eliminamos as barreiras entre inteligência e ação", disse Andres Avalos, Diretor de Produto na OfficeSpace. "Nossas soluções de IA não apenas ajudam as organizações a planejar; elas as ajudam a planejar continuamente, com dados que assimilam e se adaptam junto com suas equipes."

Os clientes podem garantir seu lugar na fila ao fazer a inscrição hoje mesmo na lista de espera do AI Canvas.

Sobre a OfficeSpace Software

A OfficeSpace é a plataforma de IA para o ambiente estruturado que ajuda as equipes a planejar, conectar e executar tarefas no local de trabalho com planejamento de espaço, reserva de mesas e salas, localização e anúncios para funcionários, gestão de visitantes, gerenciamento de ativos corporativos, relatórios e análises em tempo real, fluxos de trabalho com IA e inteligência preditiva. A OfficeSpace foi eleita a Mais Fácil de Usar, a Que Melhor Atende aos Requisitos, a Mais Provável de Recomendação pelos Usuários, o Melhor Retorno sobre o Investimento Corporativo, a Líder Geral e um dos 1% Melhores Softwares de Escritório no site de avaliação de software empresarial G2. A OfficeSpace também é um dos principais fornecedores no Guia de Mercado de Aplicativos de Experiência no Local de Trabalho de 2025 do Gartner e na plataforma imobiliária corporativa AppsCRE. A empresa tem o respaldo da Vista Equity Partners e da Resurgens Technology Partners. Siga a OfficeSpace no LinkedIn: OfficeSpace Software.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.