Meiji Seika Pharma investit dans Lyric Bio pour la fabrication d’immunoglobulines humaines de nouvelle génération

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (siège social : Chuo-ku, Tokyo ; président : Toshiaki Nagasato) a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique dans Lyric Bio, Inc. (siège social : San Carlos, États-Unis ; fondateurs : Kayj Shannon [directeur général] et Melanie Matheu [directrice scientifique]).

Cet investissement permettra à Meiji Seika Pharma d’accélérer le développement précoce de la plateforme innovante de Lyric Bio pour la production d’immunoglobulines humaines (IVIg), d’explorer des méthodes de fabrication indépendantes des donneurs et de jeter les bases d’un approvisionnement plus résilient et de meilleure qualité en produits thérapeutiques dérivés du plasma, afin de répondre à la demande mondiale croissante.

Lyric Bio développe actuellement une plateforme de biofabrication de nouvelle génération pour produire des IgIV. L’approche de l’entreprise consiste à utiliser des bioréacteurs imitant les tissus, construits sur un substrat cellulaire imprimé au laser exclusif permettant une croissance cellulaire à très haute densité. Ce procédé pourrait fournir plus de 1 000 doses d’IgIV à partir d’un seul donneur.

Cet investissement accélérera les activités de R&D en cours chez Lyric Bio ainsi que la mise en œuvre de sa plateforme de fabrication d’IgIV. Il renforcera également la relation de coopération entre Meiji Seika Pharma et Lyric Bio.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Meiji pour stimuler l’innovation dans le domaine de l’IVIg », a déclaré Kayj Shannon, directeur général de Lyric Bio. « Leur expertise approfondie et leur soutien seront cruciaux pour nous aider à réduire les coûts, à élargir l’accès et à diminuer la dépendance vis-à-vis des donneurs humains. »

« Nous sommes très heureux de cette coopération avec Lyric Bio », a confié pour sa part Toshiaki Nagasato, président et directeur délégué de Meiji Seika Pharma. « La plateforme de fabrication de Lyric Bio pour la production d’IgIV représente une technologie véritablement révolutionnaire qui pourrait permettre de surmonter les défis actuels dans le domaine de l’IgIV. »

À propos de Lyric Bio

Lyric Bio, Inc. se consacre à la mise en œuvre d’une fabrication de nouvelle génération pour les thérapies dérivées de donneurs et à base de protéines, en se concentrant dans un premier temps sur la production d’immunoglobulines. Grâce à ses technologies exclusives d’ingénierie tissulaire, Lyric vise à mettre fin aux pénuries chroniques, à réduire les coûts et à rendre les médicaments vitaux plus accessibles dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lyricbio.com.

À propos de Meiji Seika Pharma

Depuis qu’elle a lancé la pénicilline en 1946, Meiji Seika Pharma propose des produits pharmaceutiques efficaces et de haute qualité visant à répondre à différents besoins médicaux, notamment des traitements et des vaccins contre les maladies infectieuses, des traitements contre les maladies du système nerveux central, ainsi que des médicaments génériques.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.meiji.com/global/pharmaceuticals/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.