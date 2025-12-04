A Prudential Financial által kiválasztott Pace ágentikus mesterséges intelligencia segítségével automatizálja biztosítási műveleteit

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A Prudential egyéni életbiztosítási (ILI) üzletága a Pace-t, a biztosítási szektor ágentikus vállalatát választotta ki arra, hogy egyszerűsítse és javítsa szolgáltatásait.

A Pace mesterségesintelligencia-alapú ágensei a Prudential ILI üzletágán belül egyszerűsítik a kötvényekre vonatkozó szolgáltatásokat és támogatják a minőségbiztosítási erőfeszítéseket. Az automatizált rendszerek első csoportja már élesben is működik, és több ezer órányi munkát végez el.

„A Prudential vállalattal végzett munkánk jó példa arra, hogyan használható fel a mesterséges intelligencia stratégiai előnyként” – árulta el Jamie Cuffe, a Pace vezérigazgatója. „Büszkék vagyunk arra, hogy kivételes csapatukat olyan mesterségesintelligencia-ágensekkel támogathatjuk, amelyek ma a kategóriájuk legjobb pontosságát és sebességét nyújtják jelentős mértékben.”

Ez a többéves megállapodás a Pace és a Prudential ILI üzletága között kísérleti jelleggel indult, majd gyorsan a teljes termelés felé mozdult el, miután egyértelmű javulást mutatott a sebesség és a működési hatékonyság terén.

„Nagy lépést tettünk előre az ügyfélszerzési folyamat modernizálása felé” – nyilatkozta Sara Atkinson, a Prudential ILI üzletágának ügyfélszerzésért felelős alelnöke. „Az automatizált rendszereknek köszönhetően csapatainknak most több idejük van az ügyfélkapcsolatokra koncentrálni, ami támogatja a Prudential tágabb célját, hogy iparágvezető élményt nyújtson mind az ügyfelek, mind a vásárlók számára.”

AMIT A PACE-RŐL TUDNI ÉRDEMES...

A Pace a biztosítási szektor ágentikus vállalata. A Pace mesterségesintelligencia-ágensei navigálnak a belső alkalmazásokban, érvelnek a dokumentumok között, illetve telefonhívásokat kezdeményeznek a hagyományosan üzleti folyamatok kiszervezésével foglalkozó (BPO) feladatok automatizálására. A Pace vezető biztosítótársaságokkal működik együtt a kritikus fontosságú biztosítási műveletek, például a beadványok fogadása, a kötvények kezelése, a kárigények, valamint az adatbevitel kezelése terén. Bővebb információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: withpace.com.

