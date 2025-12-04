Pace geselecteerd door Prudential Financial om te helpen bij het automatiseren van verzekeringsactiviteiten met agentic AI

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Pace, de agentic. workforce voor de verzekeringssector, werd door Prudential’s Individual Life Insurance (ILI)-tak gekozen om de dienstverlening te vereenvoudigen en te verbeteren

De AI-aangedreven agents van Pace stroomlijnen nu de polisafhandeling en ondersteunen de kwaliteitsborging binnen de ILI-activiteiten van Prudential. De eerste reeks geautomatiseerde systemen is nu live en neemt duizenden uren werk voor zijn rekening.

“Ons werk met Prudential is een voorbeeld van hoe AI kan worden ingezet als strategisch voordeel,” zei Pace-CEO Jamie Cuffe. “We zijn heel enthousiast om hun uitzonderlijke team te ondersteunen met AI-agents die vandaag al in productie zijn. Deze leveren nauwkeurigheid en snelheid op topniveau, en dat op aanzienlijke schaal.”

Deze meerjarige overeenkomst tussen Pace en Prudential's ILI-bedrijf begon als een proefproject en werd al snel volledig in productie genomen nadat duidelijke verbeteringen in snelheid en operationele efficiëntie waren aangetoond.

“We hebben een stap vooruit gezet in onze reis om het proces voor klantenwerving te moderniseren,” aldus Sara Atkinson, vicepresident Customer Acquisition voor de ILI-activiteiten van Prudential. “Dankzij geautomatiseerde systemen heeft ons team nu meer tijd om zich te richten op klantrelaties, en dit is nu juist de ruime visie van Prudential: zowel cliënten als klanten een toonaangevende ervaring bieden.”

