Pace fue seleccionada por Prudential Financial para avanzar en la automatización de sus operaciones de seguros mediante IA agentiva

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Pace, la fuerza laboral basada en agentes de IA para el sector asegurador, fue seleccionada por el negocio de Seguros de Vida Individual (ILI) de Prudential para ayudar a simplificar y mejorar su prestación de servicios.

Los agentes de IA de Pace ya optimizan la gestión de pólizas y respaldan las tareas de control de calidad dentro del negocio de Seguros de Vida Individual de Prudential. El primer conjunto de sistemas automatizados ya está en funcionamiento y asumiendo miles de horas de trabajo.

“Nuestro trabajo con Prudential es un ejemplo de cómo la IA puede utilizarse como una ventaja estratégica”, afirmó Jamie Cuffe, CEO de Pace. “Estamos encantados de apoyar a su excepcional equipo con agentes de IA que ya están en producción y que ofrecen una precisión y una velocidad de primer nivel a gran escala.”

Este acuerdo plurianual entre Pace y el negocio de Seguros de Vida Individual (ILI) de Prudential comenzó como un proyecto piloto y rápidamente pasó a la fase de producción completa tras demostrar claras mejoras en velocidad y eficiencia operativa.

“Hemos dado un paso adelante en nuestro camino hacia la modernización del proceso de captación de clientes”, afirmó Sara Atkinson, vicepresidenta de captación de clientes del negocio de Seguros de Vida Individual de Prudential. “Gracias a los sistemas automatizados, nuestros equipos ahora tienen más tiempo para centrarse en las relaciones con los clientes, lo que respalda el objetivo general de Prudential de ofrecer experiencias líderes en el sector tanto a los clientes como a los consumidores.”

ACERCA DE PACE

Pace es la fuerza laboral basada en agentes de IA para el sector asegurador. Sus agentes de IA navegan aplicaciones internas, analizan documentos y realizan llamadas telefónicas para automatizar tareas que tradicionalmente eran gestionadas por proveedores de servicios tercerizados (BPO). Pace trabaja con aseguradoras líderes para administrar operaciones críticas, como la recepción de solicitudes, la gestión de pólizas, el manejo de siniestros y la carga de datos. Para obtener más información, visite withpace.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.