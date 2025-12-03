Andersen Consulting拓展数字化转型能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与Neit Consulting签署合作协议，后者是一家专注于优化运营流程、整合智能技术并加速客户数字化成熟度的公司。

Neit Consulting是总部位于捷克共和国的商业咨询公司，拥有超过20年的经验，提供经ISO认证的IT及商业咨询服务，涵盖数据分析、绩效管理和流程优化等领域。公司拥有200多名咨询师，通过商业咨询、IT系统实施和长期系统支持，为全球银行、保险公司、制造企业和公共机构等客户提供服务。Neit Consulting面向全球客户开展业务，专注于让数字化能力与复杂的运营需求相匹配。

Neit Consulting销售总监Tomáš Niederle表示：“此次合作标志着我们为客户所提供的服务范围向前迈出了重要一步。Andersen的全球布局和多学科合作模式，结合我们的技术深度和区域经验，将构建一个强大的平台，助力客户大规模实现转型变革。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Neit Consulting独一无二地融合了特定领域的专业知识和注重落地执行的务实理念。他们实现核心系统现代化和优化运营流程的能力，与我们助力客户以敏捷性、高效率和洞察力引领行业发展的使命高度契合。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术、AI转型以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。