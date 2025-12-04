Meiji Seika Pharma investeert in Lyric Bio voor de productie van de volgende generatie humaan immunoglobuline

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (hoofdkantoor: Chuo-ku, Tokio, president: Toshiaki Nagasato) heeft vandaag een strategische aandeleninvestering in Lyric Bio, Inc. (hoofdkantoor: San Carlos, VS, opgericht door Chief Executive Officer: Kayj Shannon en Chief Scientific Officer Melanie Matheu) aangekondigd.

Met deze investering wil Meiji Seika Pharma de vroege ontwikkeling van het innovatieve platform van Lyric Bio voor de productie van humaan immunoglobuline (IVIg) versnellen, donatie-onafhankelijke productiemethoden onderzoeken. Hiermee wil het bedrijf de basis leggen voor een veerkrachtigere, hoogwaardige levering van uit plasma afgeleide geneesmiddelen om aan de toenemende wereldwijde vraag te voldoen.

Lyric Bio ontwikkelt een bioproductieplatform van de volgende generatie voor de productie van IVIg.

