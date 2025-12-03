Perma-Pipe International Holdings, Inc. obtiene adjudicaciones por USD 52 millones en el tercer trimestre y amplía su presencia global con proyectos para centros de datos en EE. UU. y desarrollos de Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunció hoy que obtuvo adjudicaciones de proyectos por USD 52 millones durante el tercer trimestre de 2025, incluidos USD 30 millones previamente informados en septiembre. Los USD 22 millones adicionales en nuevos contratos incluyen importantes proyectos de infraestructura para centros de datos en Estados Unidos y proyectos vinculados a Saudi Aramco, que se ejecutarán desde la recientemente aprobada planta de la compañía en Dammam, Arabia Saudita.

“Estas adjudicaciones reflejan la creciente demanda que estamos observando en la infraestructura de misión crítica, especialmente en el sector de centros de datos”, afirmó Marc Huber, vicepresidente senior para Norteamérica. “Nuestros equipos continúan ofreciendo las capacidades técnicas, la agilidad y la confiabilidad que los clientes necesitan para escalar sus operaciones”.

Adham Sharkawi, vicepresidente senior para MENA, agregó: “El crecimiento en el Reino de Arabia Saudita es una prioridad estratégica para Perma-Pipe. Los nuevos contratos de Saudi Aramco demuestran el fortalecimiento de la presencia local en Dammam y refuerzan nuestro compromiso para brindar producción local, manufactura avanzada y valor agregado en el país, en línea con los objetivos de desarrollo regional”.

“Estos logros ponen de manifiesto la solidez de la plataforma que hemos construido y la ejecución disciplinada que respalda nuestro crecimiento”, señaló Saleh Sagr, presidente y director ejecutivo. “Perma-Pipe continúa ofreciendo soluciones confiables y de alto valor en mercados en los que el rendimiento y la seguridad son fundamentales. El impulso que vemos en Norteamérica y Medio Oriente refleja no solo el aumento de la demanda, sino también nuestra capacidad de responder con rapidez gracias a la experiencia en ingeniería, capacidad de manufactura y soluciones localizadas que diferencian a Perma-Pipe”.

La ampliación de la planta de Perma-Pipe en Dammam mejora las capacidades regionales de manufactura y fabricación de la empresa, lo que da lugar a una implementación más rápida de sistemas de tuberías de ingeniería, componentes modulares y soluciones industriales integradas para clientes de los sectores energético, de servicios públicos e infraestructura de misión crítica.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) es líder global en sistemas de tuberías preaisladas y sistemas de detección de fugas para aplicaciones en petróleo y gas, calefacción y refrigeración distrital, entre otros usos. La empresa utiliza su amplia experiencia en ingeniería y fabricación para desarrollar soluciones de tuberías que resuelven desafíos complejos relacionados con el transporte seguro y eficiente de diversos tipos de fluidos. En total, Perma-Pipe opera en catorce ubicaciones distribuidas en siete países.

