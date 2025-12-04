プルデンシャル・ファイナンシャルが保険業務の自動化支援にPaceのAIエージェントを採用

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Paceは、保険業界向けにエージェント型ワークフォースを提供しており、このたびプルデンシャルの個人生命保険（ILI）部門に選ばれ、サービス提供の簡素化と改善を支援することになりました。

PaceのAI搭載エージェントは現在、保全業務の効率化や品質保証に関わる取り組みをサポートしています。初期の自動化システムはすでに稼働しており、数千時間分に相当する業務を代行しています。

Paceのジェイミー・カフCEOは次のようにコメントしています。「プルデンシャルとの提携は、AIを戦略的アドバンテージとして活用できることの好例です。現在利用されているAIエージェントは、業界トップクラスの精度とスピードを大いに発揮しており、同社の優れたチームをサポートできることを心からうれしく思います。」

PaceとプルデンシャルのILI部門との今回の複数年契約は、パイロットとして始まりましたが、処理速度と運用効率に明確な改善がみられたことから、短期間で本格運用へ移行しました。

プルデンシャルのILI部門で顧客獲得担当バイス・プレジデントのサラ・アトキンソン氏は、次のようにコメントしています。「顧客獲得プロセスの最新化に向け、私たちは大きな一歩を踏み出しました。システムが自動化されたことで、チームは顧客との関係構築にこれまで以上に多くの時間を充てられるようになりました。これはプルデンシャルが目指す、業界最高の顧客体験という大きな目標をしっかりと支えています。」

Paceについて

Paceは、保険業界のためのエージェント型のワークフォースです。PaceのAIエージェントは、社内アプリの操作や、複数の文書の理解、また電話発信を行い、従来はビジネス・プロセス・アウトソーサー（BPO）が担っていた業務を自動化します。Paceは、大手保険会社と連携し、提出書類の受付、保全業務、保険金請求処理、データ入力などのミッションクリティカルな保険業務を処理します。詳細については、withpace.com をご覧ください。

