Ramify werkt met ROYC samen om haar aanbod op de particuliere markten te verrijken onder haar eigen merk

ROYC, het marktleidende Europese B2B-platform voor sourcing, structurering en verdeling van investeringen in particuliere markten, en Ramify, het platform van de nieuwe generatie voor beheer van privévermogen gevestigd in Frankrijk, kondigden vandaag een strategische samenwerking aan zodat Ramify haar aanbod gericht op particuliere markten kan verruimen aan de hand van een verzorgd assortiment kwaliteitsvolle fondsen en programma's in particuliere markten.

Via dit partnerschap kan Ramify moderne programma's voor particuliere markten onder haar eigen merk verdelen en op schaal brengen.

Voorstelling van een verzorgd aanbod programma's voor particuliere markten aan individuele investeerders

Via deze samenwerking integreert Ramify een selectie van felbegeerde fondsen gericht op particuliere markten van institutioneel niveau verdeeld via Luxemburge verpakte levensverzekeringsproducten. Deze fondsen kunnen in individuele investeringsprogramma's of als onderdeel van ruimere programma's voor investering in particuliere markten worden geïnvesteerd, inclusief gediversifieerde en single-strategy vehicles binnen privévermogen, privékrediet, infrastructuur en reële activa - in een weerspiegeling van formaten die traditioneel aan grote institutionele toewijzers zijn voorbehouden.

Door met ROYC in zee te gaan, kan Ramify volledig gecontroleerde fondsen van topniveau benutten zonder minima van meerdere miljoenen, waardoor particuliere markten voor een ruimer bestand van particuliere investeerders toegankelijker worden. Zo kan Ramify portfolio's efficiënter samenstellen en kapitaal inzetten in gestructureerde toewijzingsprogramma's op maat die de segmentdoelstellingen, risicobereidheid en tijdshorizon van elke klant weerspiegelen.

Een gestroomlijnd, conform kader voor moderne verdeling op particuliere markten

ROYC biedt een geharmoniseerd Europees kader waarmee bedrijven die vermogens beheren toegang hebben tot moderne programma's voor particuliere markten en die kunnen verdelen zonder operationele complexiteit toe te voegen of regelgevende normen in gevaar te brengen.

Op die manier helpt ROYC’s platform vermogensbeheerders om hun aanbod op de particuliere markten te ontwikkelen, zodat partners blootstelling aan particuliere markten kunnen integreren in specifieke investeringstrajecten terwijl ze volledige controle over hun eigen technologie en klantenervaring behouden.

“We zijn enthousiast om Ramify steun te bieden nu zij een van de modernste platformen voor particulier vermogen in Frankrijk verder uitbouwen,” aldus Mathias Leijon, oprichter en voorzitter van ROYC. “Onze rol bestaat erin om het voor toonaangevende vermogensbeheerders makkelijker te maken verzorgde programma's voor particuliere markten onder hun eigen merk te verdelen en op schaal te brengen - aan de hand van volledig gecontroleerde fondsen van institutionele kwaliteit die via gereguleerde Europese structuren worden aangeboden.”

Olivier Herbout, oprichter & CEO van Ramify, gaf volgend commentaar:

“Bij Ramify zetten we ons in om onze klanten een zeer overtuigend universum voor investeringen aan te bieden. ROYC’s verzorgde programma's voor particuliere markten vormen een perfecte aanvulling voor ons bestaande aanbod en stellen ons in staat om particuliere investeerders zeer selectieve mogelijkheden van institutioneel niveau voor te stellen — zonder ons eigen technologieplatform te hoeven wijzigen en met behoud van de volledige ervaring onder het merk van Ramify.”

Over ROYC

ROYC is het toonaangevende Europese B2B-bedrijf gespecialiseerd in financiële technologie dat een volledig operationeel systeem voor particuliere markten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en multi-family offices onder hun eigen merk moderne programma's voor particuliere markten kunnen samenstellen, verdelen en op schaal brengen. Nu particuliere markten uitbreiden, hebben financiële instellingen schaalbare oplossingen aangestuurd door technologie nodig om met complexiteit om te gaan, om fondsverrichtingen te optimaliseren en uitzonderlijke klantenervaringen te bieden. ROYC combineert geavanceerde technologie gericht op particuliere markten met fondsenstructurering op maat en investeringsoplossingen. Het intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en toegang tot gegevens in realtime, waarmee partners volledig onderzochte fondsen van topniveau kunnen benutten zonder minima van meerdere miljoenen, hun portfolio's efficiënter kunnen samenstellen en kapitaal kunnen inzetten in gestructureerde toewijzingsprogramma's op maat in de hele levenscyclus van fondsen.

Over Ramify

Ramify is een platform van de nieuwe generatie voor beheer van privévermogen gevestigd in Frankrijk dat particulieren een modern, transparant, op gegevens gebaseerd alternatief voor traditionele private banking aanbiedt. Via één enkele digitale interface verschaft Ramify toegang tot financiële basisproducten — waaronder levensverzekeringen, pensioenspaarplannen en aandelenspaarplannen — en een verzorgd assortiment alternatieve investeringen zoals vastgoed, private equity, gestructureerde producten, kunst en digitale activa. Door geavanceerde technologie met financiële expertise van institutioneel niveau te combineren, past Ramify portfolio's aan volgens de doelstellingen, de risicotolerantie en tijdshorizon van elke klant.

