Andersen Consulting pogłębia zdolności w dziedzinie cyfrowej transformacji

Neit Consulting to firma z siedzibą w Czechach świadcząca usługi konsultingowe na rzecz przedsiębiorstw, która może się poszczycić ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie świadczenia certyfikowanych zgodnie z ISO usług doradztwa w zakresie IT i działalności biznesowej w odniesieniu do analizy danych, zarządzania wydajnością i optymalizacji procesów. Firma, która zatrudnia ponad 200 konsultantów, wspiera klientów – w tym światowe banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i podmioty państwowe – w drodze konsultacji biznesowych, wdrażania systemów IT i świadczenia długoterminowych usług wsparcia w ich zakresie. Neit Consulting obsługuje klientów z całego świata, kładąc nacisk na dostosowywanie zdolności cyfrowych do złożonych wymogów działalności operacyjnej.

– Nawiązanie tej współpracy stanowi istotny krok naprzód pod względem zakresu usług, jakie świadczymy na rzecz klientów – powiedział Tomáš Niederle, dyrektor ds. sprzedaży w Neit Consulting. – Globalny zasięg i multidyscyplinarne podejście Andersen w połączeniu z naszą bogatą wiedzą techniczną i regionalnym doświadczeniem tworzy znakomite warunki sprzyjające dokonywaniu przełomowych zmian na wielką skalę.

– Neit Consulting zapewnia unikalne połączenie sektorowej wiedzy specjalistycznej i praktycznego nastawienia ukierunkowanego na realizację – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej zdolności w zakresie modernizowania zasadniczych systemów i optymalizowania działalności doskonale wpisują się w naszą misję polegającą na wspieraniu klientów, aby mogli oni wieść prym, ciesząc się usprawnieniami, efektywnością i cenną wiedzą.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

