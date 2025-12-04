Meiji Seika Pharma investe in Lyric Bio per la produzione di immunoglobulina umana di prossima generazione

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (ufficio centrale: Chuo-ku, Tokyo, Presidente: Toshiaki Nagasato) ha annunciato oggi un investimento in partecipazioni strategiche in Lyric Bio, Inc. (ufficio centrale: San Carlos, USA, fondato dal CEO: Kayj Shannon e dalla Chief Scientific Officer Melanie Matheu).

Grazie a questo investimento, Meiji Seika Pharma desidera accelerare lo sviluppo di fase iniziale dell'innovativa piattaforma di Lyric Bio per la produzione di immoglobulina umana (IVIg), esplorare i metodi di produzione indipendenti dalla donazione e gettare le basi per una fornitura più resiliente e di alta qualità di prodotti terapeutici derivati dal plasma per soddisfare la crescente domanda globale.

Lyric Bio sta sviluppando una piattaforma di biofabbricazione di prossima generazione per la produzione di IVIg.

