ENGIE y NHOA Energy amplían su colaboración en Bélgica para construir un nuevo sistema de almacenamiento de energía con baterías de 320 MWh

El proyecto refuerza la alianza estratégica con ENGIE y consolida el compromiso a largo plazo de NHOA Energy con los mercados del Benelux.

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial, ha obtenido los contratos de ENGIE para suministrar, poner en marcha y prestar el mantenimiento a largo plazo un nuevo sistema de almacenamiento de energía con baterías (BESS) de 80 MW/320 MWh que se instalará en la central eléctrica de ENGIE en Drogenbos, cerca de Bruselas.

El BESS de Drogenbos es el tercer activo de baterías a gran escala de ENGIE en Bélgica y fue seleccionado en la quinta subasta del Mecanismo de Remuneración de la Capacidad (CRM) del país, lo cual le garantiza un contrato para 15 años a partir de noviembre de 2027.

