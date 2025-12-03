OfficeSpace presenta AI Canvas para la planificación del espacio con IA y más capacidades agénticas que transforman la experiencia humana del trabajo; la lista de espera ya está abierta

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--OfficeSpace, proveedor del sistema operativo de inteligencia artificial líder para el mundo construido, anunció hoy el próximo lanzamiento de AI Canvas, una plataforma de planificación de espacios con IA de última generación integrada de forma nativa en la plataforma de gestión y experiencia de espacios de trabajo OfficeSpace. La solución permite a los responsables y planificadores generar automáticamente diseños inteligentes y apilar planes al instante, creando e iterando diseños de espacios de trabajo en minutos, en lugar de meses.

Basada en tecnología patentada de su reciente adquisición, Dojo AI —líder reconocido en planificación de espacios con IA en el que confían organizaciones de la lista Fortune 500—, AI Canvas transforma planos estáticos en sistemas dinámicos que se adaptan a la forma de trabajar de las personas, equilibrando automáticamente costos, colaboración y sostenibilidad. La plataforma reduce el tiempo de planificación hasta en un 60%, aumenta la eficiencia de la ocupación en casi un 70% y mejora significativamente la experiencia de los empleados.

Pero el verdadero poder de AI Canvas reside en cómo transforma la experiencia humana en el trabajo. Al comprender cómo interactúan, se mueven y colaboran los equipos, AI Canvas ayuda a las organizaciones a diseñar entornos donde las personas puedan rendir al máximo, con mayor concentración, sentido de pertenencia y flexibilidad. El resultado no son solo diseños más inteligentes, sino lugares de trabajo más intuitivos, conectados y dinámicos.

Desde octubre, OfficeSpace ha experimentado un aumento repentino de la demanda, con cientos de organizaciones interesadas en su solución de planificación de espacios con IA. En respuesta, la compañía ha abierto un programa oficial de lista de espera para AI Canvas que ofrece a las empresas la oportunidad de asegurar su lugar en la lista para la incorporación prioritaria. AI Canvas estará disponible para su compra con una suscripción a la plataforma OfficeSpace; las organizaciones pueden inscribirse en la lista de espera aquí.

Reimaginar el lugar de trabajo como un sistema en evolución con capacidades agénticas de primera clase

“AI Canvas y todas nuestras futuras soluciones de IA representan un punto de inflexión para el mundo construido y el entorno laboral”, afirmó Erin Mulligan Helgren, CEO de OfficeSpace. “Por primera vez, la gestión y la experiencia en el entorno laboral no son reactivas, sino predictivas. Combinamos la mejor inteligencia agéntica con una experiencia de usuario y de entorno laboral de primera clase para ofrecer un valor mucho mayor a nuestros clientes”.

Mulligan Helgren continuó: “Como única plataforma unificada de gestión integrada de espacios de trabajo (IWMS) y experiencia de espacios de trabajo (WEX), OfficeSpace reúne un solo conjunto de datos conectados, tanto en el entorno laboral medible como en la experiencia humana. Esta base nos permite entrenar y aplicar la IA como nadie, convirtiendo los datos del entorno laboral en inteligencia estratégica. Ayudamos a las organizaciones no solo a gestionar el espacio, sino también a liberar su potencial como motor de crecimiento, en lugar de como un centro de costos. Eso es una auténtica transformación. Estoy increíblemente orgullosa de nuestro equipo por ofrecer esta innovación, y aún más emocionado por los clientes que están reimaginando el entorno laboral del futuro con OfficeSpace”.

El SO de IA líder para el mundo construido que permite una planificación más inteligente, decisiones más rápidas y mejores lugares de trabajo

Si bien AI Canvas es la solución que llega inmediatamente al mercado, la empresa también está incorporando capacidades avanzadas de inteligencia artificial y agénticas a todos los aspectos de la experiencia en el lugar de trabajo, incluida la capacidad para lo siguiente:

Pronosticar la ocupación y la utilización con precisión, conectando sensores, Wi-Fi, credenciales y datos de reserva para predecir la demanda, dimensionar adecuadamente las carteras y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento.

Mejorar la colaboración y el rendimiento de los equipos con un análisis de adyacencia impulsado por IA que identifica los asientos óptimos y los arreglos de vecindario.

Diseñar a través de conversaciones naturales utilizando herramientas como Ask AI Canvas para ajustar diseños, probar escenarios hipotéticos y simular resultados en tiempo real.

Detectar y responder a los cambios automáticamente, con recomendaciones generadas por IA que ayudan a los lugares de trabajo a evolucionar junto con las personas en cuestión.

Integrado, no acoplado

A diferencia de las soluciones puntuales de IA independientes o los sistemas IWMS y WEX heredados, las capacidades de IA de OfficeSpace están completamente integradas en la plataforma OfficeSpace, conectadas con todos los flujos de trabajo del proceso de gestión del espacio de trabajo, desde la gestión de espacios y activos hasta la experiencia de los visitantes y más allá. Esta base unificada permite una automatización más rápida, brinda información consistente y logra escalabilidad fluida en todos los entornos empresariales.

“Al integrar la IA en el núcleo de nuestra plataforma, eliminamos las barreras entre la inteligencia y la acción”, afirmó Andrés Ávalos, director de productos de OfficeSpace. “Nuestras soluciones de IA no solo ayudan a las organizaciones a planificar, sino que las ayudan a hacerlo continuamente, con datos que aprenden y se adaptan junto con sus equipos”.

Los clientes pueden asegurar su lugar en la fila inscribiéndose hoy mismo en la lista de espera de AI Canvas.

Acerca de OfficeSpace Software

OfficeSpace es la plataforma de IA para entornos construidos que ayuda a los equipos a planificar, conectar y optimizar su trabajo con la planificación del espacio, la reserva de escritorios y salas, la señalización y los anuncios para empleados, la gestión de visitantes, la gestión de activos empresariales, informes y análisis en tiempo real, flujos de trabajo de IA e inteligencia predictiva. OfficeSpace ha sido reconocida como la más fácil de usar, la que mejor cumple con los requisitos, la que los usuarios recomiendan con mayor probabilidad, la que mejor ROI empresarial tiene, la líder general y la que se encuentra entre el 1% de los mejores software de oficina en el sitio web de análisis de software empresarial de G2. OfficeSpace también es uno de los principales proveedores en la Guía de Mercado 2025 de Gartner para Aplicaciones de Experiencia en el Lugar de Trabajo y en el mercado inmobiliario corporativo AppsCRE. La empresa cuenta con el respaldo de Vista Equity Partners y Resurgens Technology Partners. Siga a OfficeSpace en LinkedIn, OfficeSpace Software.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.