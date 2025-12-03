Perma-Pipe International Holdings, Inc. sichert sich Aufträge im Wert von 52 Millionen US-Dollar im dritten Quartal und erweitert seine globale Reichweite mit US-Rechenzentren und Projekten für Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) gab heute bekannt, dass es sich im dritten Quartal 2025 Aufträge im Wert von 52 Millionen US-Dollar gesichert hat, darunter 30 Millionen US-Dollar, die bereits im September bekannt gegeben wurden. Die zusätzlichen Aufträge im Wert von 22 Millionen US-Dollar umfassen große Infrastrukturprojekte für Rechenzentren in den Vereinigten Staaten und Projekte im Zusammenhang mit Saudi Aramco, die von der kürzlich genehmigten Anlage des Unternehmens in Dammam, Saudi-Arabien, aus durchgeführt werden sollen.

„Diese Aufträge unterstreichen die steigende Nachfrage, die wir im Bereich der missionskritischen Infrastruktur, insbesondere im Rechenzentrumssektor, beobachten“, sagte Marc Huber, Senior Vice President, Nordamerika. „Unsere Teams bieten weiterhin die technischen Fähigkeiten, Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit, die unsere Kunden bei ihrer Expansion erwarten.“

Adham Sharkawi, Senior Vice President, MENA, fügte hinzu: „Das Wachstum im Königreich Saudi-Arabien ist eine strategische Priorität für Perma-Pipe. Die neuen Aufträge von Saudi Aramco demonstrieren unsere gestärkte lokale Präsenz in Dammam und bekräftigen unser Engagement für eine lokalisierte Produktion, fortschrittliche Fertigung und einen Mehrwert im Land, der mit den regionalen Entwicklungszielen im Einklang steht.“

„Diese Erfolge unterstreichen die Stärke der von uns aufgebauten Plattform und die disziplinierte Umsetzung, die unser Wachstum unterstützt“, sagte Saleh Sagr, President und Chief Executive Officer. „Perma-Pipe liefert weiterhin zuverlässige, hochwertige Lösungen in Märkten, in denen Leistung und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Die Dynamik, die wir in Nordamerika und im Nahen Osten beobachten, spiegelt nicht nur die steigende Nachfrage wider, sondern auch unsere Fähigkeit, schnell mit dem technischen Know-how, der Fertigungskapazität und den lokalen Kompetenzen zu reagieren, die Perma-Pipe auszeichnen.“

Die erweiterte Anlage von Perma-Pipe in Dammam verbessert die regionalen Fertigungs- und Herstellungskapazitäten des Unternehmens und ermöglicht einen schnelleren Einsatz von technischen Rohrleitungssystemen, modularen Komponenten und integrierten Industrielösungen für Kunden aus den Bereichen Energie, Versorgungsunternehmen und missionskritische Infrastruktur.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) ist ein weltweit führender Anbieter von vorisolierten Rohrleitungen und Leckageerkennungssystemen für Öl und Gas, Fernwärme und -kühlung sowie andere Anwendungen. Das Unternehmen nutzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Technik und Fertigung, um Rohrleitungslösungen zu entwickeln, die komplexe Herausforderungen im Zusammenhang mit dem sicheren und effizienten Transport vieler Arten von Flüssigkeiten lösen. Insgesamt ist Perma-Pipe an vierzehn Standorten in sieben Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

