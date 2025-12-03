Andersen Consulting擴大數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Neit Consulting簽署合作協議，後者是一家專注於精簡營運流程、整合智慧技術並加快客戶數位化成熟度的公司。

Neit Consulting是總部位於捷克共和國的商業顧問公司，擁有超過20年的經驗，提供經ISO認證的IT及商業顧問服務，涵蓋資料分析、績效管理和流程最佳化等領域。公司擁有200多名顧問，透過商業顧問、IT系統實施和長期系統支援，為全球銀行、保險公司、製造企業和公共機構等客戶提供服務。Neit Consulting服務全球客戶，專注於讓數位化能力與複雜的營運需求相匹配。

Neit Consulting銷售總監Tomáš Niederle表示：「此次合作代表我們為客戶所提供的服務範圍向前邁出了重要一步。Andersen的全球布局和跨領域合作模式，結合我們的技術深度和區域經驗，將建構一個強大的平台，協助客戶大規模實現轉型變革。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Neit Consulting獨一無二地融合了特定領域的專業知識和注重執行的務實構想。他們實現核心系統現代化和營運流程最佳化的能力，與我們協助客戶以敏捷性、高效率和洞察力引領產業發展的使命高度契合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。