Veeam y HPE ampliaron su alianza estratégica y presentaron una protección de datos de última generación para potenciar la resiliencia empresarial

La alianza estratégica acelera la innovación en la nube híbrida y elimina los riesgos de las aplicaciones modernas

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Veeam®, cuyo software ocupa el puesto número uno por cuota de mercado en seguridad de datos, ha anunciado hoy un audaz capítulo nuevo en su alianza estratégica con HPE. Aprovechando el impulso generado a principios de este año, HPE y Veeam lanzan soluciones transformadoras e integradas pensadas para que las empresas modernas refuercen la seguridad de sus datos de una manera muy simplificada.

“Confianza, seguridad y disponibilidad son la nueva moneda de cambio de las actividades empresariales”, señaló John Jester, director de Ingresos de Veeam. “El fortalecimiento de nuestra alianza con HPE aporta a los clientes la agilidad y la confianza necesarias para proteger, recuperar y aprovechar sus datos, independientemente de dónde se encuentren”.

