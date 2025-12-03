Mauna Kea Technologies et TaeWoong Medical USA annoncent un partenariat exclusif pour accélérer l'expansion commerciale aux Etats-Unis dans la prise en charge des kystes pancréatiques

LOS ANGELES & PARIS & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Mauna Kea Technologies (Euronext Growth : ALMKT) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille (p/nCLE), et TaeWoong Medical USA, un leader des solutions diagnostiques et thérapeutiques mini-invasives gastro-intestinales (GI) guidées par écho-endoscopie, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat exclusif sur territoire nord-américain. Ce partenariat vise à offrir aux médecins et aux hôpitaux la première solution de l'industrie entièrement intégrée "de l'imagerie à la thérapie" pour les lésions kystiques du pancréas (LKP) et les troubles associés.

L'association de la solution d'imagerie cellulaire en temps réel par aiguille Cellvizio®️ aux capacités thérapeutiques éprouvées guidées par écho-endoscopie (EUS) de TaeWoong créera un programme clinique unique et cohérent. Ce dernier est conçu pour rationaliser la prise en charge clinique, améliorer la précision diagnostique et optimiser les résultats pour les patients dans le diagnostic, la stratification des risques et le traitement des kystes pancréatiques, répondant ainsi mieux à l'un des défis en oncologie digestive.

Le partenariat intègre deux portefeuilles parfaitement complémentaires, permettant la mise en place d'un « Programme d'imagerie et de gestion des kystes pancréatiques – Powered by Cellvizio®️ » rationalisé et sous marque commune, dont les principales caractéristiques incluent :

Imagerie nCLE (endomicroscopie confocale par aiguille) au niveau cellulaire et en temps réel des kystes pancréatiques par Mauna Kea lors des procédures d'écho-endoscopie,

Instruments diagnostiques et thérapeutiques avancés guidés par écho-endoscopie de TaeWoong Medical pour le traitement — combinant clarté diagnostique et capacité interventionnelle dans une prise en charge unique et optimisée,

Intégration clinique, formation et soutien continu pour les médecins et les équipes soignantes afin d'adopter la plateforme intégrée de manière sûre et efficace,

Prise en charge des patients de bout en bout du diagnostic initial et de la stratification des risques jusqu'à l'intervention, réduisant l'incertitude diagnostique, améliorant la sélection des patients pour la thérapie et minimisant les chirurgies inutiles,

Soutien à des soins rentables et à une utilisation optimisée des ressources, grâce à une précision diagnostique améliorée et à la réduction des procédures redondantes et des résections évitables.

Il est attendu que cette solution unifiée offre aux cliniciens une clarté et un contrôle supplémentaires à chaque étape des soins guidés par écho-endoscopie, de l'évaluation initiale à l'intervention thérapeutique.

Sacha Loiseau, Ph.D., Président-Directeur général, fondateur de Mauna Kea Technologies, déclare :

« L'évaluation in vivo des kystes pour les patients à risque de cancer du pancréas a été un pilier de la demande pour le Cellvizio, soutenue par des résultats cliniques éprouvés et le soutien de leaders d'opinion clés à l'international. Cependant, la taille de notre organisation commerciale aux États-Unis limitait jusque-là notre portée. Notre partenariat avec TaeWoong Medical USA va étendre de manière significative l'empreinte du Cellvizio aux États-Unis en intégrant des produits thérapeutiques de premier plan aux capacités diagnostiques avancées de Mauna Kea. De plus, la combinaison de l'infrastructure commerciale américaine de TaeWoong avec une proposition de valeur unifiée devrait nous permettre de croître plus concrètement ensemble. Nous sommes ravis de cette alliance car elle valide parfaitement le fait que le Cellvizio a désormais l'opportunité d'être considéré comme un standard de soin dans une application clinique critique. »

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Mauna Kea Technologies », a déclaré Minsoo Seo, PDG de TaeWoong Medical USA. « La technologie microscopique par aiguille du Cellvizio est inégalée dans sa capacité à fournir des informations cellulaires en temps réel, et sa valeur clinique est reconnue par les principaux centres à travers le pays. Ensemble, nous pouvons offrir aux médecins une solution complète, du diagnostic à la thérapie, qui améliore les résultats pour les patients et établit une nouvelle norme pour les soins guidés par écho-endoscopie. »

RM Global Partners LLC a conseillé Mauna Kea Technologies dans le cadre de cette transaction. Pour en savoir plus : www.rmglobal.com.

À propos de TaeWoong Medical USA

TaeWoong Medical USA est un distributeur en pleine croissance de dispositifs médicaux gastro-intestinaux guidés par EUS à des fins diagnostiques et thérapeutiques, qui s'engage à améliorer les soins prodigués aux patients à travers les États-Unis. En tant que partenaire exclusif aux États-Unis de TaeWoong Medical Co., Ltd. — leader mondial dans le développement et la fabrication de technologies médicales de pointe —, nous proposons une gamme complète de produits, notamment des stents œsophagiens, biliaires et coliques, des systèmes d'ablation par radiofréquence (RFA) et des accessoires endoscopiques. Basés en Californie, nous mettons l'accent sur la rapidité de livraison, l'excellence clinique et l'établissement de relations solides avec les professionnels de santé à l'échelle nationale. Notre mission est d'apporter des solutions de classe mondiale au marché américain des soins de santé, avec un engagement profond en faveur de l'innovation, de la qualité et du service. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.taewoongusa.com.

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui fabrique et commercialise Cellvizio®, la plateforme d'imagerie cellulaire in vivo en temps réel, qui permet aux médecins d’améliorer leur précision diagnostique. La plateforme Cellvizio est utilisée dans de nombreux pays à travers le monde et dans plusieurs spécialités médicales et transforme la façon dont les médecins diagnostiquent et traitent les patients. Pour plus d’informations, consultez le site www.maunakeatech.com.

Avertissement

Le présent communiqué ainsi que le plan de sauvegarde contiennent des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse et dans le plan de sauvegarde, y compris, sans s'y limiter, celles concernant la situation financière, les activités, les stratégies, les plans et les objectifs de la direction de Mauna Kea Technologies pour les opérations futures sont des déclarations prospectives. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, dont ceux décrits dans le Chapitre 2 du Rapport Annuel 2024 de Mauna Kea Technologies déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 30 avril 2025, disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’aux risques liés à l’évolution de la conjoncture économique, aux marchés financiers et aux marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué et dans le plan de sauvegarde sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué, le plan de sauvegarde et les informations qu’ils contiennent ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification selon les lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. De même, ils ne donnent pas et ne doivent pas être traités comme un conseil d'investissement. Ils n'ont aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ces documents. Ils ne devraient pas être considérés par les lecteurs comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ces documents sont sujettes à changement sans préavis. Ce communiqué de presse a été préparé en français et en anglais. En cas de divergence entre les deux versions du communiqué de presse, la version française prévaudra.