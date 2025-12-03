Perma-Pipe International Holdings, Inc. haalt 52 miljoen dollar binnen in derde kwartaal en breidt wereldwijde aanwezigheid uit met Amerikaanse datacenters en projecten voor Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) heeft vandaag bekendgemaakt dat het in het derde kwartaal van 2025 voor 52 miljoen dollar aan projecten heeft binnengehaald, inclusief 30 miljoen dollar die in september al was aangekondigd. De extra 22 miljoen dollar aan nieuwe opdrachten omvat grote infrastructuurprojecten voor datacenters in de Verenigde Staten en projecten in verband met Saudi Aramco. Deze zullen worden uitgevoerd vanuit de onlangs goedgekeurde vestiging van het bedrijf in Dammam, Saoedi-Arabië.

"Deze onderscheidingen leggen het accent op de toenemende vraag die we zien in missiekritieke infrastructuren, met name in de datacentersector", aldus Marc Huber, Senior Vice President, Noord-Amerika. "Onze teams blijven de technische capaciteiten, het reactievermogen en de betrouwbaarheid leveren die onze klanten verwachten naarmate zij zich verder ontwikkelen."

Adham Sharkawi, Senior Vice President, MENA, voegt hieraan toe: “Groei in het Koninkrijk Saoedi-Arabië is een strategische prioriteit voor Perma-Pipe. De nieuwe opdrachten van Saudi Aramco tonen onze versterkte lokale aanwezigheid in Dammam en benadrukken ons streven naar lokale productie, geavanceerde productie en binnenlandse waarde die aansluit bij de regionale ontwikkelingsdoelstellingen.”

“Deze successen laten de kracht van het opgebouwde platform zien en de gedisciplineerde uitvoering die ten grondslag ligt aan onze groei”, aldus Saleh Sagr, President en Chief Executive Officer. "Perma-Pipe blijft betrouwbare, hoogwaardige oplossingen leveren in markten waar prestaties en veiligheid van cruciaal belang zijn. Het momentum dat we in Noord-Amerika en het Midden-Oosten zien, weerspiegelt niet alleen de stijgende vraag, maar ook ons vermogen om snel te reageren met de technische expertise, productiecapaciteit en lokale mogelijkheden waarin Perma-Pipe het verschil maakt."

De uitgebreide vestiging van Perma-Pipe in Dammam versterkt de regionale productie- en fabricagemogelijkheden van het bedrijf, waardoor een snellere implementatie van technische leidingsystemen, modulaire componenten en geïntegreerde industriële oplossingen voor klanten in de energiesector, nutsbedrijven en bedrijfskritische infrastructuur mogelijk wordt.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) is wereldwijd marktleider op het gebied van voorgeïsoleerde leidingen en lekdetectiesystemen voor olie en gas, stadsverwarming en -koeling en andere toepassingen. Het bedrijf zet zijn uitgebreide expertise op het gebied van engineering en fabricage in om leidingoplossingen te ontwikkelen die een uitkomst zijn voor de complexe uitdagingen met betrekking tot het veilig en efficiënt transporteren van vele soorten vloeistoffen. In totaal heeft Perma-Pipe vestigingen op veertien locaties in zeven landen.

Toekomstgerichte verklaringen

