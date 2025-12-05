Andersen Consulting udvider sine kapaciteter inden for digital transformation

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med Neit Consulting, et firma med fokus på at skabe mere effektiv drift, integrere intelligente teknologier og accelerere den digitale modenhed for kunder.

Neit Consulting er et konsulentfirma med base i Tjekkiet og mere end 20 års erfaring med at levere ISO-certificerede it- og forretningsrådgivningsydelser inden for dataanalyse, performance management og procesoptimering. Med mere end 200 konsulenter hjælper firmaet kunder – herunder globale banker, forsikringsselskaber, produktionsvirksomheder og offentlige instanser – gennem virksomhedsrådgivning, implementering af it-systemer og langsigtet systemsupport. Neit Consulting betjener kunder internationalt med fokus på at afstemme digital kapacitet med komplekse driftsmæssige behov.

"Dette samarbejde afspejler et markant fremskridt i omfanget af de ydelser, vi tilbyder vores kunder," udtaler Tomáš Niederle, salgsdirektør for Neit Consulting. "Andersens globale rækkevidde og tværfaglige tilgang, kombineret med vores tekniske dybde og regionale erfaring, skaber en stærk platform for at levere transformationel forandring i stor skala."

"Neit Consulting tilfører en unik blanding af domænespecifik ekspertise og en praktisk, implementeringsfokuseret tilgang," udtaler Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres evne til at modernisere kernesystemer og optimere driften stemmer perfekt overens med vores mission om at hjælpe kunder med at lede med agilitet, effektivitet og indsigt."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretning, teknologi og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og strategisk rådgivning via en global platform med over 44.000 fagfolk verden over og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere over hele verden.

